Más de 5.000 participantes se citan este domingo en la 14ª carrera solidaria ‘Perrotón Madrid’

Las calles del centro de la capital acogen este domingo, 19 de octubre, la XIV edición de la Carrera Solidaria Perrotón Madrid por la Adopción y Tenencia Responsable de Animales de Compañía y contra el Abandono y Maltrato Animal.

Perrotón Madrid 2025 Nicka Run tiene como embajadora a la actriz y cantante Alejandra Botto, como presidenta de Honor a la Reina Doña Sofía y cuenta una vez más con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid.

Perrotón es el mayor evento para los dog lovers en España y Europa donde lo más importante es hacer llegar entre todos nuestro mensaje de adopción y tenencia responsable. El domingo 19 de octubre de 2024 tiene lugar la XIVI edición de la carrera con salida en la Plaza de Colón a las 10.00 h, y llegada a la Plaza de Colón / Jardines del Descubrimiento, con una distancia de 4,5 km aproximadamente.

Recorrerá lugares tan emblemáticos como el Paseo de la Castellana, Plaza de Emilio Castelar, Plaza de Gregorio Marañón, Paseo de Recoletos, Fuente de Cibeles y la Calle Goya hasta llegar a la meta. En sus trece anteriores ediciones, Perrotón Madrid Nicka Run ha contado con una participación de más de 54.500 perros acompañados de sus dueños.

Perrotón Madrid 2025 destinará el 30% del importe de las inscripciones a la carrera a la Asociación sin ánimo de lucro Perrotón, cuyo objetivo es la realización de diferentes campañas de esterilización, castración, prevención de la leishmaniosis… a favor de protectoras con bajos recursos económicos con la colaboración y el asesoramiento del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad Alfonso X El Sabio.