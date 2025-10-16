El Ayuntamiento dedica una calle al ‘Mozart de la movida madrileña’

La Junta de Gobierno ha aprobado hoy la asignación del nombre de Bernardo Bonezzi a un vial de nueva creación en el distrito de Moncloa-Aravaca, hasta ahora denominado ‘provisional Ofelia Nieto uno’. Este nuevo tramo, que tiene su inicio en la calle de Ofelia Nieto y finaliza en la avenida del Santo Ángel de la Guarda, rinde así homenaje a uno de los creadores más influyentes de la música española contemporánea, según ha informado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz.

Bernardo Bonezzi (Madrid, 1964-2012) fue una figura fundamental de la historia reciente de la música y el cine español. Calificado como ‘el Mozart de la movida madrileña’, fundó con tan solo 13 años el grupo Zombies, uno de los más representativos del movimiento. Como líder y compositor principal, Bonezzi alcanzó la popularidad con Groenlandia (1980), tema que se convirtió en un himno intergeneracional y símbolo de toda una época.

Su aportación, sin embargo, fue mucho más allá del pop. Bonezzi se consolidó como uno de los compositores de bandas sonoras más respetados del cine español contemporáneo. Destaca especialmente su estrecha colaboración con Pedro Almodóvar en cinco de sus películas más emblemáticas: Laberinto de pasiones (1982), ¿Qué he hecho yo para merecer esto? (1984), Matador (1986), La ley del deseo (1987) y Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988).

Trabajó también con otros directores como Antonio Mercero, José Luis García Berlanga, Icíar Bollaín, Enrique Urbizu, Pedro Olea, Manuel Gómez Pereira o Agustín Díaz Yanes, con quien ganó el Premio Goya a la Mejor Música Original en 1995 por Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto.

Toda su obra está íntimamente ligada a Madrid. No solo nació, vivió y murió en la capital, sino que su arte ayudó a definir el carácter moderno, libre y cosmopolita de la ciudad. Su música acompañó el tránsito hacia una metrópolis vibrante, diversa y vanguardista, fue el sonido de un nuevo Madrid, el eco de su despertar cultural.