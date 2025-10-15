La recuperación del frontón Beti Jai recibe el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales 2025

La recuperación del frontón Beti Jai, situado en el corazón del barrio de Chamberí, ha sido distinguido con el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales 2025, otorgado por el Ministerio de Cultura. El jurado ha reconocido el proyecto “por suponer un ejercicio innovador de corresponsabilidad, en el que la ciudadanía y la administración han trabajado conjuntamente para devolver a Madrid una joya única e irrepetible”.

La recuperación del Beti Jai, promovida por el Ayuntamiento de Madrid, ha supuesto la recuperación de un edificio singular de la arquitectura del hierro, diseñado en 1894 por Joaquín Rucoba. Tras décadas de abandono y deterioro, el inmueble fue protegido como Bien de Interés Cultural en 2011, expropiado por el Consistorio en 2015 e intervenido entre 2015 y 2019 con una inversión cercana a 40 millones de euros. El proceso permitió restituir la estructura original del graderío, las fachadas y cubiertas, y devolver su esplendor a una joya arquitectónica única en Europa.

El reconocimiento llega tras la reapertura pública del frontón en 2024, que marcó el inicio de una nueva etapa como espacio cultural y deportivo. Desde entonces, Beti Jai acoge un centro de interpretación, visitas guiadas, itinerarios teatralizados, talleres infantiles, conciertos y exhibiciones de juegos de pelota, además de una completa página web. En menos de dos años, más de 145.000 personas han participado en estas actividades, consolidando el frontón como un nuevo punto de encuentro ciudadano.

La candidatura presentada pone en valor del ‘efecto Beti Jai’, al recuperar una parte de la memoria de la ciudad. La restauración también supone un símbolo de la alianza entre la sociedad civil —a través de la plataforma Salvemos el frontón Beti Jai— y las instituciones públicas, que unieron esfuerzos para devolver a Madrid un espacio que es, como su nombre indica, ‘Siempre Fiesta’: un emblema de la arquitectura, la historia y la vitalidad cultural de la capital.