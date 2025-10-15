La danza se suma así al resto de espectáculos que se programan cada mes, entre las que se encuentran exhibiciones de artes escénicas en el jardín de las Asociaciones, baile SBK en el parque Emperatriz, música emergente en el parque de Salvador Allende, literatura en la calle el Toboso, música española y flamenco en Pan Bendito, artes polivalentes en la plaza de la Inmaculada Concepción y obras de temática familiar en la plaza de la Palmera.