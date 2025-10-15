Carabanchel añade el Auditorio Violeta Parra a las localizaciones del programa cultural Plazas con Alma. Esta iniciativa, promovida por la junta municipal del distrito, suma así un nuevo espacio al aire libre que acogerá muestras de danza española y de flamenco, por lo que ya son ocho las ubicaciones disponibles para desarrollar las diferentes disciplinas artísticas que se ofrecen dentro de la programación. El concejal del distrito, Carlos Izquierdo, ha asistido al espectáculo inaugural Bailarme Carabanchel, en el que han participado los bailarines del Conservatorio Superior de Danza María de Ávila.

El proyecto busca crear un vínculo entre el conservatorio y el distrito para promover el intercambio cultural entre la comunidad local y el alumnado. El programa permitirá disfrutar de obras creadas por coreógrafos consolidados y emergentes, así como por los propios alumnos, quienes podrán mostrar al público el resultado de su participación en la actividad formativa ‘Danza Española y Baile Flamenco’, que se realiza en el centro.