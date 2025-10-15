DistritosNoticiasSan Blas - Canillejas

Detenido un joven acusado de drogar y violar a una chica en San Blas-Canillejas (Madrid)

Agentes de la Policía Nacional han detenido este martes, 16 de octubre, a un joven de 28 años de edad y nacionalidad mejicana en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas, acusado de un presunto delito de agresión sexual. La víctima es una joven de 20 años de edad y nacionalidad peruana que denunció los hechos tras despertarse sin recordar lo sucedido en el domicilio del presunto agresor.

La investigación policial se inició en la mañana del martes, después de que la víctima, de nacionalidad peruana y nacida en 2005 llamara a la Policía Nacional. La joven relató que la noche anterior, durante el lunes, había salido de fiesta en compañía del sospechoso y un grupo de amigos. Sin embargo, al despertar en la vivienda de este, no tenía memoria de lo ocurrido durante la madrugada.

El presunto agresor, un hombre de nacionalidad mejicana nacido en 1997, fue interrogado por los agentes. Fuentes cercanas al caso indicaron que el sospechoso afirmó que las relaciones sexuales habían sido consentidas. No obstante, en vista de la denuncia y las circunstancias, fue arrestado por un presunto delito de agresión sexual.

La Policía Nacional está recabando más información y tomó declaración al resto de personas que formaban parte del grupo, al menos dos más, que estuvieron con la víctima y el detenido. Además, se está investigando si la joven pudo haber sido agredida mientras se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia narcótica.

