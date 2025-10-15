Los precios se disparan en Madrid hasta el 3,5% anual con medio punto más que en España

La inflación se ha disparado en la Comunidad de Madrid hasta el 3,5% anual con medio punto más que en el conjunto de España (3,0%) durante el mes de septiembre, con un incremento intermensual del +0,3, mientras que la subyacente (excluyendo energía y alimentos frescos) también ha superado la barrera del 3% tras encadenar tres meses seguidos de subidas.

El comportamiento de los precios fue muy desigual en el noveno mes del año, tanto en la comparativa mensual como anual. Desde la primavera del 2024, ni el índice general (+3,5%) ni la inflación subyacente, o estructural (+3,2%), reflejaban valores tan elevados. Madrid es la comunidad autónoma con una inflación más alta, sólo superada por la ciudad autónoma de Ceuta.

En términos mensuales, se esperaba la tradicional subida en apartados como el vestido y el calzado (+4,9%), la hostelería (+2,5%) o la enseñanza (+1,8%). Pero a ellos se sumó la vivienda (+2,3%) debido a la imposición de la nueva tasa de basuras, que disparó un 8,3% el capítulo de gastos de conservación.

Respecto a septiembre del 2024, destacan las alzas del 11 % de los suministros (agua, electricidad y gas); del 3,7 en el transporte, sobre todo el público urbano (+20,3); y del 4,6 en la hostelería y, en concreto, de los servicios de alojamiento (+13,2).

La alimentación no experimentó cambios respecto a agosto y con un +2,7 % sigue por debajo del índice general. Eso sí, los huevos (+16,5), la carne de vacuno (+14,5), la de ovino (+12,1) o el pescado (+8,0) siguen tensionando la cesta de la compra básica de las familias. Al contrario, el aceite (-33,7) sigue corrigiendo su desbocado ascenso de los dos últimos años y se sitúa en valores desconocidos desde hace tres años.

Pero el dato más preocupante, más allá de efectos correctores o coyunturales, es que la inflación subyacente vuelva a superar el 3% después de subir casi un punto en los tres últimos meses. Al no incluir alimentos no elaborados ni productos energéticos, este dato es el que mejor refleja el castigo a las economías familiares, ya que reduce su distancia respecto a una subida salarial pactada por convenio que se mantiene en el 4,1% de media por tercer mes consecutivo.

“Los datos de septiembre son malos, peores incluso de lo esperado, sobre todo porque los productos y servicios que más han subido en el último año son los que más afectan a las economías familiares: alimentos básicos, el transporte público o los gastos relacionados con la vivienda. Los jóvenes, aunque tengan un trabajo estable, no tienen la capacidad de ahorro para emanciparse y afrontar estos gastos. Veremos si esta tendencia claramente inflacionista se corrige en el último trimestre del año o las personas trabajadoras tenemos motivos reales de preocupación”, valora María Concepción Iniesta, secretaria general de USO-Madrid.