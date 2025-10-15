Madrid instalará equipos de climatización en 25 escuelas infantiles públicas para mantener la mejor temperatura en invierno y verano

La Comunidad de Madrid invertirá más de 900.000 euros para la instalación de equipos de climatización en 25 Escuelas Infantiles públicas ubicadas en 14 municipios de la región. El Consejo de Gobierno ha conocido hoy un informe de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades sobre la adjudicación de este contrato, cuyos trabajos comenzarán en las próximas semanas.

Estas unidades de aerotermia funcionan mediante sistemas de suelo radiante-refrescante, lo que permite mantener una temperatura adecuada en las aulas tanto en invierno como en verano, garantizando el bienestar de los niños a lo largo de todo el curso escolar. Los equipos se instalarán una vez formalizados los contratos y tras el análisis de viabilidad técnica realizado para adaptar los actuales sistemas de calefacción con la nueva maquinaria.

Las 25 Escuelas Infantiles que contarán con esta mejora están distribuidas en Alcorcón, Ciempozuelos, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Valdemoro, Collado Villalba, Colmenar Viejo, Pozuelo de Alarcón, San Sebastián de los Reyes, Alcalá de Henares, Rivas Vaciamadrid y Madrid capital.

Estos nuevos equipos se suman a los otros 20 que entraron en servicio el pasado curso escolar 2024/25 en otros centros educativos públicos para niños de hasta tres años. Además, en aquellos donde no es posible instalar esta tecnología se han adquirido unidades de refrigeración evaporativa de bajo consumo, 200 de las cuales ya están instaladas en 85 Escuelas Infantiles. El Gobierno regional ha destinado un total de 13,3 millones de euros en 300 actuaciones dirigidas a reducir el calor en las aulas madrileñas durante el pasado curso.