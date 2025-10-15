Inaugurado el nuevo acceso directo Alta Velocidad – Cercanías – Metro en la estación de Chamartín

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha visitado esta noche el nuevo paso inferior construido por Adif AV en la estación madrileña de Chamartín–Clara Campoamor, que conecta la Alta Velocidad con el vestíbulo central de Cercanías y el Metro. “A partir de la mañana de hoy, 15 de octubre, los viajeros de alta velocidad que lleguen a Madrid podrán usar en su totalidad el paso inferior y salir por ambos laterales de la estación de forma directa y accesible” ha celebrado el ministro durante su visita a las instalaciones.

El paso se ha construido bajo las 12 vías de alta velocidad, prolongado hacia el oeste el actual pasillo operativo desde noviembre del pasado año entre las vías 20 y 25, y conectándolo así con el vestíbulo subterráneo de Cercanías. Este nuevo acceso se ha articulado a través de una pieza de conexión de 170 m2, en la que finaliza el paso inferior en su extremo oeste, a la que se ha dotado de ascensor, escaleras fijas y mecánicas.

El nuevo Paso Inferior de Alta Velocidad cuenta con una superficie de 2.300 m2, 177 metros de largo y 9 de ancho, y cruza bajo todas las vías de alta velocidad de la estación. Está concebido para facilitar una rápida y cómoda salida de los viajeros, para lo que dispone de conexión con todos los andenes de alta velocidad por medio de ascensores y escaleras mecánicas y fijas, además de pantallas indicadoras.

Los viajeros de alta velocidad podrán así bajar directamente desde su andén al paso inferior y salir de forma sencilla y accesible por cualquiera de los dos laterales de Chamartín. Y es que, a la salida ya existente por el este de la estación que da a la calle Hiedra y a la bolsa de taxis, se añade una nueva por el oeste con acceso directo al vestíbulo subterráneo de Cercanías, que conecta también con el Metro, la calle Agustín de Foxá, la parada VTC Rent a car y el aparcamiento P2 de la estación. “El nuevo paso inferior -ha destacado el ministro Óscar Puente- conecta todos los andenes de alta velocidad, facilitando la salida y la conexión con el vestíbulo subterráneo de Cercanías y Metro.

Actuaciones en marcha

La estación Madrid Chamartín-Clara Campoamor continúa su ambicioso proceso de transformación para ganar capacidad, amplitud, luminosidad, comodidad, accesibilidad e intermodalidad. Una transformación que, como ha recordado el ministro, se ha hecho “garantizando la circulación ferroviaria en todo momento”. En este sentido, Adif AV sigue avanzando en diversas actuaciones de mejora:

Vestíbulo principal: ampliación hacia el norte sobre todas las vías de la estación, con el objetivo de mejorar los espacios para los viajeros y aumentar la capacidad para servicios de alta velocidad.

Alta velocidad: tres nuevas rampas cubiertas de bajada a los andenes (fingers) y ampliación del edificio sobre las vías (de la 14 a la 20). Al finalizar las obras, la estación de Chamartín contará con 12 vías pasantes de alta velocidad y 6 fingers.

Vestíbulo Cercanías: ampliación del edificio sobre las vías de ancho ibérico para generar un nuevo vestíbulo para los viajeros de Cercanías, que dispondrán de un espacio específico de espera e información con acceso mediante tornos. Desde esta área de más de 1.300 m2 se accederá a los andenes de ancho ibérico a través de escaleras fijas y mecánicas, además de ascensores.

Vestíbulo general: reforma y ampliación del vestíbulo prexistente para configurar una gran zona común para todos los usuarios y viajeros de Cercanías, Media y Larga Distancia y Alta Velocidad, dotado de bancos, aseos, información al viajero y servicios de venta de billetes, restauración y comerciales.

Ampliación e incremento de viajeros

La transformación de la estación Madrid Chamartín-Clara Campoamor, se está realizando por fases para mantener la circulación ferroviaria en todo momento. Así lo ha recordado el ministro en su recorrido, destacado la cifra de inversión global. “Continuamos transformando Chamartín con una inversión de más de 540 M€ para ganar capacidad, amplitud, luminosidad, comodidad y accesibilidad” ha recalcado.

A pesar de las obras en curso, la estación ha mantenido su operatividad, consolidándose como un nodo ferroviario clave en España y experimentado un notable incremento en el número de viajeros. En 2024, gestionó 44,4 millones de pasajeros, frente a los 36,2 millones del año anterior.

“Los trabajos avanzan en la ampliación del vestíbulo principal, con lo que aumentaremos el número de vías de alta velocidad y duplicaremos el espacio destinado a los viajeros” ha querido recordar Puente. Y es que, una vez concluyan las obras en marcha, el nuevo edificio de viajeros contará con un total de 18.000 m2, casi el doble de la superficie inicial. Este espacio se organizará en tres áreas diferenciadas: una zona de embarque para Cercanías, otra para Alta Velocidad y un área común en forma de gran pasillo longitudinal, que actuará como eje central de la estación y principal vía de flujo de viajeros.

Este pasillo tendrá una anchura de 18 metros -triplicando los 6 metros anteriores- y una longitud de 220 metros, con locales comerciales a un lado y zonas de embarque y espera al otro. Con estas mejoras, la estación de Chamartín se posiciona como un nodo ferroviario moderno, eficiente y comprometido con la sostenibilidad y la accesibilidad para todos los usuarios.

Esta renovación se realiza con carácter previo e independiente de la transformación integral que en el futuro se acometerá en la estación y su entorno urbano, en el marco del proyecto Chamartín Ecosistema Abierto, del que ya se ha adjudicado el contrato para la redacción de los proyectos por 20,5 millones de euros.

Todas estas actuaciones contribuyen a la consecución de los ODS 9 (promoción de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad), 11 (acceso a sistemas de transporte seguros, accesibles y sostenibles), 8 (contribución al crecimiento económico y el empleo) y 7 (eficiencia energética).

Financiación europea

Las obras de ampliación de la estación de Madrid Chamartín Clara Campoamor, así como la redacción del proyecto constructivo y la modificación de las instalaciones de seguridad, ERTMS, comunicaciones y energía de la zona de alta velocidad cuentan con financiación europea, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.