El concejal de Centro, Carlos Segura, ha presentado esta mañana, en la Casa de la Panadería, junto al vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Ocio y Espectáculos de la Comunidad de Madrid ‘Noche Madrid’, Alejandro Zamarro, la campaña ‘En la cola, el silencio es tu mayor compañía’, un proyecto pionero de concienciación ciudadana orientado a minimizar las molestias vecinales y garantizar un entorno nocturno seguro, sostenible y respetuoso.

La campaña apuesta por la colaboración institucional para seguir transformando la noche madrileña en un espacio de convivencia y calidad. En este sentido, Segura aboga por “un ocio que combine diversión y responsabilidad, que proteja el descanso de los vecinos y que haga de Madrid un referente en sostenibilidad social, ambiental y económica”.

La iniciativa pretende impulsar los cambios establecidos en el decreto regulador del control de acceso a los locales de ocio de la Comunidad de Madrid, incorporando la perspectiva de género, la seguridad de la mujer, la sostenibilidad y la protección del entorno en los locales de ocio.

Así, la campaña plantea tres grandes ejes de actuación. En primer lugar, la difusión e implantación de un conjunto de pautas y medidas para gestionar los flujos de público en los locales de ocio con el fin de minimizar su impacto en el entorno. En segundo lugar, la activación de un plan de formación dirigido al personal de admisión para incorporar la perspectiva de género, la protección ambiental y la sostenibilidad de los locales de ocio. Por último, la campaña se dirige también al público de las zonas de ocio, promoviendo su civismo con la colaboración de equipos de mediación y voluntarios.

Estas actuaciones buscan ordenar los flujos de público, promover la venta online para agilizar el funcionamiento de las entradas en los locales, reducir los tiempos de espera y fomentar el silencio en las colas, implantar materiales fonoabsorbentes para evitar las vallas ruidosas en el exterior de los locales, concienciar al público con material audiovisual y activar planes de desalojos para evitar las concentraciones de personas en la calle al finalizar las sesiones.

Eventos y grandes espectáculos

Más allá de la intervención en el entorno de los locales de ocio, la campaña también pretende abordar de forma transversal el impacto creciente de los eventos y grandes espectáculos en la ciudad, así como realizar un diagnóstico sobre los nuevos focos emisores del ruido como la actividad de las tiendas 24 horas y las viviendas turísticas y compartidas. Se busca así plantear un nuevo debate sobre la responsabilidad social y diseñar planes para abordar el problema del ruido nocturno en la ciudad a través de campañas permanentes, con la colaboración de las diferentes entidades implicadas.