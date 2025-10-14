Madrid ciudadNoticias

Problemas de circulación en la Línea 8 de Metro de Madrid

El servicio de la Línea 8 de Metro de Madrid entre las estaciones de Feria de Madrid y Aeropuerto T-4 está sufriendo importantes problemas de circulación, en ambos sentidos, este martes 14 de octubre desde las 20:25 horas.

Según ha indicado Metro de Madrid en un comunicado, esta problemática se debe a una «incidencia en las instalaciones», no dándose más explicaciones. No se ha dado ningún tiempo estimado de solución, tan solo se ha informado a los usuarios de que «estamos trabajando para normalizar el servicio cuanto antes, sentimos las molestias».

A las 21:21 horas aún se mantiene la interrupción del servicio. La incidencia en la Línea 8 de Metro de Madrid está afectando al servicio en las estaciones de la Línea 8: Feria de Madrid, Aeropuerto T1-T2-T3, Barajas y Aeropuerto T4.

