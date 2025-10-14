EMVS Madrid entrega 116 nuevas viviendas de alquiler asequible

El Ayuntamiento de Madrid ha entregado 116 nuevas viviendas en el barrio de El Cañaveral, en Vicálvaro. Las familias que ocuparán estas nuevas viviendas de alquiler asequible, construidas por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid), han recibido esta mañana las llaves de manos del delegado de Políticas de Vivienda y presidente de EMVS Madrid, Álvaro González.

González, que ha estado acompañado por el concejal de Vicálvaro, Ángel Ramos, se ha mostrado muy satisfecho de poder visitar los pisos y entregar las llaves de sus nuevos hogares a estos madrileños, que pagarán una renta media de 540 euros mensuales, lo que les permitirá, en el caso de los más jóvenes, emanciparse y comenzar una nueva etapa sin que ello suponga una merma de sus ingresos, ya que nunca pagarán de renta más del 30 % de los ingresos de la unidad familiar.

Además, el delegado ha explicado que estas nuevas viviendas públicas permitirán que más madrileños, especialmente jóvenes y familias con hijos menores, puedan seguir viviendo en la capital “gracias a estos nuevos pisos en régimen de alquiler asequible promovidos y construidos por EMVS Madrid”.

La promoción Cañaveral 4 cuenta con 116 viviendas (cuatro de ellas adaptadas a personas con movilidad reducida, 40 viviendas de dos dormitorios, 70 de tres y seis de cuatro), 170 plazas de garaje y seis locales comerciales. Según ha destacado el delegado, “estos 116 nuevos pisos ponen de manifiesto el notable crecimiento del parque de viviendas públicas del Ayuntamiento de Madrid”.

Esta nueva edificación residencial ha contado con un presupuesto de casi 23 millones de euros (22.716.457 euros), valor del suelo incluido, de los que más de 19,2 millones son aportación del Ayuntamiento de Madrid y 3,4 millones proceden de fondos Next Generation de la Unión Europea, fruto del acuerdo entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital.

Viviendas públicas sostenibles y eficientes

Como en todas las promociones de EMVS Madrid, la sostenibilidad y la accesibilidad son las señas de identidad de estas nuevas viviendas de Cañaveral 4, ya que disponen del certificado de eficiencia energética A, lo que permitirá a sus futuros inquilinos conjugar el confort habitacional con un importante ahorro en sus facturas de la luz. Además, las viviendas cuentan con aerotermia, un sistema de climatización que mediante el intercambio de calor obtiene energía del aire para convertirla en calefacción, refrigeración o agua caliente sanitaria.

Las viviendas de Cañaveral 4 se desarrollan en una galería perimetral de 8 metros que liberan tres luminosos patios interiores. Mediante este esquema, se consigue que todos pisos tengan ventilación cruzada y más de una orientación y que todas las zonas estanciales de la vivienda queden en la fachada exterior. Solo cocinas y tendederos ventilan y se iluminan a través del patio interior.

El Cañaveral, el nuevo barrio residencial para jóvenes

EMVS Madrid está construyendo en el barrio de El Cañaveral un total de 1.212 pisos de alquiler asequible repartidos en 13 promociones de viviendas de protección pública. El coste total de estas 13 edificaciones es de 265 millones de euros, de los que el Ayuntamiento de Madrid ha destinado 234 millones de euros. El 80 % de estos pisos, es decir, más de 1.000, irán destinados a jóvenes y a familias con hijos menores, aumentando sus posibilidades de emancipación y de iniciar su propio proyecto de vida en una residencia acorde a sus necesidades domésticas.

De estas 13 promociones de vivienda pública proyectadas en este nuevo desarrollo, cuatro de ellas (Cañaveral 1, 2, 3 y 4) ya se han entregado a sus adjudicatarios; Cañaveral 6 se entregará el mes que viene; está previsto que Cañaveral 5 y 12 se sorteen la próxima semana; Cañaveral 9 ya ha finalizado sus obras y las cinco promociones restantes se encuentran en ejecución.

9.400 pisos: líderes en vivienda pública en alquiler asequible

La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid posee un patrimonio de 9.400 viviendas públicas para los madrileños, dato que consolida a Madrid en el primer puesto del ranking de vivienda pública en régimen de alquiler asequible en España, según el Observatorio de Vivienda y Suelo dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

El alto nivel de construcción de vivienda nueva supuso que el pasado año EMVS Madrid fuera la responsable de la construcción de tres de cada diez viviendas edificadas en toda España destinadas a alquiler asequible sin opción a compra, según datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Todo ello convierte a EMVS Madrid en la primera promotora de vivienda pública de España.