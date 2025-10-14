Detenido tres meses después el autor del grave apuñalamiento a las puertas de una discoteca en Villaverde

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón como presunto responsable de un delito de homicidio en grado tentativa. Los hechos sucedieron en la madrugada del pasado día 19 de julio durante una reyerta a la salida de una discoteca en el distrito madrileño de Villaverde.

En el transcurso de la misma, un hombre de 36 años de edad resultó herido de gravedad en el costado con un arma blanca, teniendo que ser trasladado al hospital, donde tuvo que ser operado de urgencia. En el lugar resultó detenido un joven de 20 años de edad por su participación en la pelea, no siendo el autor material de la puñalada, mientras que otros tres chicos implicados lograron huir.

La investigación comenzó el pasado 19 de julio tras la agresión con arma blanca de un varón en el transcurso de una reyerta a la salida de un local de ocio. Los hechos ocurrieron minutos antes de las 6 de la madrugada en la avenida del Real de Pinto, a la salida de una discoteca y junto a una gasolinera ‘low cost’, en el Polígono Marconi.

La discusión se habría iniciado cuando un grupo de jóvenes increparon a una chica. Los amigos de ésta iniciaron una disputa con este grupo, enzarzándose en una pelea, que culminó con un joven herido en el costado por arma blanca. Debido a la gravedad de la herida, tuvo que ser trasladado al hospital para ser operado de urgencia.

Testigos poco colaborativos

Tras una ardua labor de investigación, ya que los testigos y la propia víctima no aportaban datos significativos acerca del autor del apuñalamiento, los agentes lograron la identificación del presunto autor material de los hechos.

Por todo ello, tras establecer un dispositivo de vigilancia, el pasado 7 de octubre lograron su localización, procediendo a su detención como presunto responsable de un delito de homicidio en grado de tentativa, siendo puesto posteriormente a disposición judicial.