Cerca de 60.000 personas despiden el Día de la Fiesta Nacional con un espectáculo pirotécnico al ritmo de música hispana

Cerca de 60.000 personas despidieron anoche en la plaza de Cibeles la jornada de la Fiesta Nacional con el espectáculo piromusical organizado por el Ayuntamiento de Madrid. Durante varios minutos, el cielo de la capital se iluminó con un despliegue de fuegos artificiales sincronizados con algunos de los ritmos más reconocibles del panorama hispanoamericano.

La selección musical, a cargo del compositor Luis Miguel Cobo, recorrió distintos géneros y épocas, con guiños a la cumbia, el merengue o la salsa, e interpretaciones de temas tan populares como Sopa de Caracol, Motomami, Despacito o La Gozadera. El espectáculo arrancó con una canción-homenaje al Dúo Dinámico que despertó el entusiasmo del público.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, señaló que los fuegos artificiales en la plaza de Cibeles pretenden “celebrar la Fiesta Nacional poniendo en valor los lazos culturales y afectivos que unen a todos los pueblos de habla hispana”. En sus palabras, Madrid es “una ciudad abierta, diversa y orgullosa de su historia”, y este espectáculo “una forma de compartir con todos los madrileños y visitantes la alegría de un día que nos une en torno a una herencia común”.