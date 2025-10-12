La 15º edición de ‘Tapapiés’ trae 10 días de música en directo y gastronomía con más de 100 bares y restaurantes participantes

El barrio de Lavapiés celebra del 16 al 26 de octubre la 15ª edición de Tapapiés, la Ruta Multicultural de la Tapa y la Música en la que participan más de 100 bares y restaurantes de la zona con diversas propuestas culinarias para sorprender a los curiosos que se acerquen a probarlas.

Uno de los barrios más mestizos e internacionales del mundo celebra de nuevo su popular ruta de tapas organizada la Asociación de Comerciantes de Lavapiés. Además, cuenta de nuevo con la colaboración de Cerveza El Águila. La icónica cerveza se une a la celebración con esta propuesta: tapas acompañadas de un botellín o caña El Águila por solo 3,50 €. La programación tendrá lugar en las plazas de Arturo Barea, Nelson Mandela y Lavapiés, además de las calles Argumosa y Miguel Servet.

La edición de 2025 cuenta con la participación de la chef Lucía Grávalos como madrina, defensora de la cocina sostenible y la ganadería regenerativa desde los fogones de Desborre en Madrid, restaurante recomendado por la Guía Michelín 2025. Inaugurando la 15ª edición, la riojana impartirá un showcooking de tapas de proximidad el 16 de octubre a las 12:30 h, en directo desde el InstaLive de @en_lavapies. Este año además se presentará la nueva canción oficial Tapapiés 2025, seleccionada por un jurado.

Contando con la participación de 100 bares y restaurantes de Lavapiés, la programación acoge también una treintena de conciertos, batucadas, pasacalles y animaciones infantiles al aire libre los fines de semana, en horario de mediodía y noche.

El folk irlandés, la bossa brasileña y el tango argentino se dan la mano junto al blues rock americano, el hot jazz francés y otros estilos en 30 actuaciones gratuitas al aire libre, los fines de semana del 17 al 19 de octubre y del 24 al 26 de octubre, además del miércoles 22 como novedad. Un total de 18 bandas nacionales e internacionales se darán citan en las calles y plazas del barrio madrileño, que también bailan al paso de ocho batucadas y charangas y acogen cuatro espectáculos infantiles.

Bossa Pra Vocé, Trío Amado Tango y The Lighthouse Keeper encabezan el cartel musical de Tapapiés 2025 a los que se unen Alberto Menes y Alex Caporuscio, Blues Cavaliers, Borogodó, Canallita Speed, Jorge Martinec, Más Madera, Mick & Davies, Ricos y famosos, Sacri Delfino Trío, Slide Guitar Experience, Suicide Hill, Summertune, The Teethless, Tomahawk y Zree2 completando el programa.

Un jurado profesional elegirá la tapa ganadora del Primer Premio (Premio El Águila Dorada) y la del Segundo Premio (Premio del Jurado). El primero está dotado con 2000 € (1500 € en efectivo y 500 € canjeables en comercios del barrio) y el segundo con 1500 € (1000 € en efectivo y 500€ canjeables en comercios del barrio). Se mantiene el Premio del Público como Tercer Premio, dotado con 300 € en vales de compra. Gracias al apoyo de Cervezas El Águila, Tapapiés repartirá un total de 3800 € entre sus ganadores. La entrega de premios se celebrará la noche del 27 de octubre en el Mercado de San Fernando (Embajadores, 41).