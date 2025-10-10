El Ayuntamiento acomete este domingo una prueba piloto de peatonalización en Bravo Murillo

Este próximo 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional, el Ayuntamiento de Madrid va a llevar a cabo una prueba piloto de peatonalización en la calle de Bravo Murillo. En concreto, serán 450 metros peatonalizados de esta vía, a su paso por el distrito de Chamberí, entre la plaza de Juan Zorrilla y las calles José Abascal/Cea Bermúdez. Este tramo permanecerá cortado al tráfico entre las 9:00 y las 20:00 horas.

Esta iniciativa impulsada por el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, dirigida por Borja Carabante, a propuesta de la Comunidad de Madrid, se enmarca en los objetivos planteados en la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360 de fomento del espacio para los peatones y la movilidad activa. En este sentido, desde 2019, se han peatonalizado en la ciudad casi 90.000 m2. El Gobierno municipal estudiará el balance que arroje el ensayo de este próximo domingo para estudiar su posible continuidad en el futuro.

El Ayuntamiento de Madrid plantea tres itinerarios alternativos para aquellas personas que este domingo se desplacen por esta zona en vehículo privado:

Los vehículos que circulen por la calle Bravo Murillo, al no poder continuar por esta vía en el tramo cortado, deberán girar a la derecha en la plaza de Juan Zorrilla, dirección avenida de Filipinas.

Aquellos que circulen por la calle de Ríos Rosas, al no poder girar a la izquierda por la calle Bravo Murillo, tendrán que continuar recto en dirección a la avenida de Filipinas.

Finalmente, los vehículos que circulen por la avenida de Pablo Iglesias, al no poder incorporarse a la calle Bravo Murillo desde la plaza de Juan Zorrilla, tendrán que girar a la derecha en dirección a la avenida de Filipinas.

También se verán afectadas tres líneas de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid): 3 (San Amaro-Puerta de Toledo), 37 (Cuatro Caminos-Puente de Vallecas) y 149 (Plaza de Castilla-Tribunal). Los autobuses de estas tres líneas, al llegar a la plaza de Juan Zorrilla, continuarán por la avenida de Filipinas hasta la calle de Galileo y, a continuación, desde esta vía accedan a la calle de Cea Bermúdez.

Con el fin de garantizar el control de acceso y salida de los garajes que se encuentran en el tramo afectado y la salida de aquellos vehículos debidamente aparcados en las plazas del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), habrá un dispositivo especial de agentes de Movilidad desplegados en este entorno.

Entorno urbano amable y seguro

El pasado mes de julio la Comunidad de Madrid presentó el proyecto de Milla Canal, que transformará por completo las instalaciones deportivas del Canal de Isabel II en Chamberí. El objetivo es crear un espacio abierto y accesible, donde más de un kilómetro se dedique al deporte, la cultura y la vida social, favoreciendo el encuentro entre vecinos y el disfrute de actividades al aire libre.

Como complemento a la reforma, la presidenta regional planteó la peatonalización de este tramo los domingos y anunció su intención de solicitárselo al Ayuntamiento de Madrid. Esta medida busca mejorar la accesibilidad y permitir que los ciudadanos puedan recorrer y disfrutar de Milla Canal a ambos lados de la calle, integrando así el nuevo eje deportivo y cultural en el entorno urbano de manera más amable y segura.