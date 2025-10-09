Madrid recuerda con una placa el lugar donde Mario Vargas Llosa escribió su primera novela

El Ayuntamiento de Madrid ha instalado una placa conmemorativa en el edificio ubicado en la avenida de Menéndez Pelayo, 13, en el distrito de Retiro, para recordar el lugar en el que el escritor Mario Vargas Llosa escribió La ciudad y los perros, su primera novela, en 1958. En ese emplazamiento, se encontraba la tasca El Jute, donde el Premio Nobel de Literatura acudió a diario durante año y medio para redactar gran parte de la obra.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, junto a la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de Cruz, y la concejala de Retiro, Andrea Levy, ha participado este jueves en el acto de reconocimiento, fruto de un acuerdo que el Pleno de Retiro aprobó por unanimidad para honrar la memoria de Vargas Llosa en el momento en que era un escritor anónimo, recién llegado a Madrid. Por su parte, el director de la Cátedra Mario Vargas Llosa, Raúl Tola, ha leído un pasaje del libro que está escribiendo y que está dedicado al Premio Nobel, Mario Vargas Llosa pasea por Madrid.

El Ayuntamiento de Madrid concedió el título de Hijo Adoptivo de la Ciudad en 2010 al que fuera Premio Nacional de Literatura, Premio Cervantes y Premio Nobel y en 2021, Almeida le entregó el galardón al Madrileño del Año en reconocimiento a su amor a la capital y por haber sido en múltiples ocasiones embajador de Madrid.