Convocada una nueva manifestación contra el genocidio palestino en Madrid

La plataforma PararLaGuerra , que integra a más de 130 organizaciones y colectivos, ha convocado una nueva manifestación en la ciudad de Madrid para denunciar el genocidio en Palestina bajo el lema No al Genocidio. Por una Paz Justa. Palestina Libre. Alto el Fuego Definitivo. Ni Terrorismo, Ni Genocidio.

Con ello, el domingo 19 de octubre saldrán a las calles, desde la Puerta del Sol a la Plaza Juan Goytisolo del Museo Reina Sofía para «unirnos los diferentes con un objetivo común, parar el genocidio que Netanyahu, con la colaboración de Trump, está cometiendo en Palestina».

Manifiesto completo

El 29 de octubre de 2023, PararLaGuerra publicamos un manifiesto por primera vez denunciando el genocidio en Palestina. Dos años de lucha en los que nos hemos unido 135 organizaciones que ahora compartimos un lema común: No al Genocidio. Por una Paz Justa. Palestina Libre. Alto el Fuego Definitivo. Ni Terrorismo, Ni Genocidio.

Este es el lema con el que el próximo 19 de octubre saldremos a la calle en Madrid, desde la Puerta del Sol a la Plaza Juan Goytisolo del Museo Reina Sofía. Con una determinación: unirnos los diferentes con un objetivo común, parar el genocidio que Netanyahu, con la colaboración de Trump, está cometiendo en Palestina.

En las últimas semanas hemos visto como la indignación y la movilización se ha extendido en nuestro país y en todo el mundo. Y eso ha removido absolutamente todo. No se puede entender nada de lo que está pasando sin la movilización y la presión social. Por eso debemos hacer de las plazas de nuestro país un espacio de defensa de la humanidad, la paz y de denuncia del Genocidio.

El 18 de octubre, PararLaGuerra saldremos a la calle en todo el país. Ya son 230 poblaciones las que han anunciado concentraciones para ese día. Y al día siguiente, el domingo 19 de octubre, nos veremos en las calles de Madrid, desde la Puerta del Sol para recorrer la calle Atocha hasta la Plaza Juan Goytisolo, la casa de la Cultura, un espacio de homenaje a un gigante del pensamiento, la sensibilidad y la humanidad, Jua Goytisolo. El 19 de octubre todo el mundo en Madrid contra el Genocidio.

En las últimas semanas, PararLaGuerra nos hemos movilizado en apoyo a la Flotilla. A quienes queremos hacer llegar lo que ya es un clamor. El respaldo de toda la sociedad. Nada de lo que nadie pueda decir, va a cambiar la contribución que la gente de la Flotilla ha hecho y está haciendo a la defensa de la paz y la lucha contra el Genocidio. Todo nuestro agradecimiento y apoyo. Nuestra posición es clara. La Flotilla, y “las Flotillas” que vienen no se tocan.

En estos momentos se negocia la posibilidad de un alto el fuego en Egipto. Las organizaciones de PararLaGuerra tenemos distintas posiciones sobre el contenido y los términos del posible acuerdo, pero tenemos una cosa clara, que se reduzcan los bombardeos es una buena noticia, que se detengan es una extraordinaria noticia y apoyaremos cualquier paso que lleve a un alto el fuego definitivo.

Al mismo tiempo, exigimos una Paz Justa, de acuerdo al derecho internacional y el reconocimiento de los derechos del pueblo palestino. Pero lo primero es que paren, que se detenga el horror, que pare el genocidio. Esta es la voz unitaria que queremos que se escuche en las calle de Madrid el 19 de octubre.

Como decíamos al principio, el lema unitario con el que convocamos el 19 de octubre es: No al Genocidio. Por una Paz Justa. Palestina Libre. Alto el Fuego Definitivo. Ni Terrorismo, Ni Genocidio. Tenemos 11 días por delante para que todos los sectores de nuestra sociedad contribuyan a que el 19 de octubre sea una muestra de la enorme pluralidad que recorre la denuncia del Genocidio en nuestro país.

Esta es una de las razones por las que España es ya un referente y un facto de paz en la Unión Europea y en todo el mundo. Y queremos que la manifestación del 19 de octubre en Madrid sirva para extender y ampliar ese papel que nuestra sociedad está jugando cada vez más en todo el planeta.

Empezamos hoy una cuenta atrás y llamamos a todas las organizaciones, entidades y ciudadanía en general a salir a la calle el 19 de octubre para que el rechazo al Genocidio y la defensa de la paz, sea un clamor que nos une sin distinción de ideologías, credos o siglas.