Ayuso anuncia un recurso ante el Supremo por el «golpe» a las universidades privadas del Gobierno central

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este miércoles un recurso ante el Tribunal Supremo por el «golpe» a las universidades privadas del Gobierno central, que aprobó este martes un Real Decreto sobre Universidades.

Así lo ha indicado en el II Foro Líderes con Propósito, organizado por Vocento: «el último golpe se dio ayer con un Real Decreto que ataca a las universidades privadas. Un decreto más que es otra pura arbitrariedad, porque se ataca a la libertad de empresa, a la libertad educativa, a la libertad de expresión, se acaba con la seguridad jurídica, se ataca las competencias legítimas de cada comunidad autónoma, de las autonomías como tal».

«Y, al mismo tiempo está hecha a medida de los nacionalistas, una vez más. Por eso lo vamos a recurrir ante el Tribunal Supremo, y lo haremos próximamente. Aquí la Comunidad de Madrid es perfectamente perjudicada, pero no es la única región. Y como estamos al servicio de España y de su Estado de Derecho, tenemos que alzar la voz», ha concluido.

