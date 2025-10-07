Varios heridos y desaparecidos en un derrumbe en el centro de Madrid

El derrumbe parcial de un edificio en obras de rehabilitación en pleno centro de Madrid ha dejado tres heridos y al menos cinco personas desaparecidas pasado este mediodía de martes, 7 de octubre. Ha acudido andando al lugar la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Los hechos han ocurrido sobre la 1 de la tarde de este martes en un edificio residencial de seis plantas, deshabitado desde hace varios años y en rehabilitación para crear un hotel de 4 estrellas, a la altura del número 6 de la calle de las Hileras, ubicado entre la plaza de Isabel II (plaza de Ópera) y la Puerta del Sol, en pleno distrito de Centro.

Al parecer, se ha producido el derrumbe parcial de unos forjados con el que se estaba rehabilitando el edificio. Hasta 11 dotaciones de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid se han desplazado a la zona, que junto a guías caninos de la Policía Nacional y la Unidad de Drones de la Policía Municipal están trabajando en asegurar la zona y buscando posibles atrapados.

Se sospecha de hasta cinco personas desaparecidas. Permanecen cortadas la calle de Arenal y otras aledañas. Por su lado, sanitarios del SAMUR-Protección Civil han atendido a tres obreros con heridas de carácter leve: uno de ellos con una fractura en la pierna, evacuado al hospital, y otros dos con contusiones leves, dados de alta en el lugar.

Han acudido andando al lugar tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como Carlos Novillo Piris, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, para conocer la situación de primera mano

Fotos: Emergencias Madrid.