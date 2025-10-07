Cibeles se convierte en un ‘green’ urbano para dar la salida oficial al Open de España de Golf 2025

La ciudad de Madrid ha dado hoy el pistoletazo de salida al Open de España de Golf 2025, que se celebrará entre el jueves y el domingo (días 9 a 12) en el Club de Campo Villa de Madrid, y que se ha presentado en la emblemática plaza de Cibeles sobre un putting green urbano, una original propuesta que acerca el golf a los madrileños y que transforma el centro de la capital en un símbolo del deporte al más alto nivel.

La vicealcaldesa de la capital, Inma Sanz, acompañada por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante; y la concejala delegada de Deporte, Sonia Cea, ha presidido la presentación del torneo. Al acto también han asistido el presidente de la Real Federación Española de Golf, Juan Guerrero-Burgos; el presidente del Open de España, Gerard Tsobanian; y los golfistas españoles Jon Rahm y Ángel Hidalgo.

“El Open de España de Golf es uno de los grandes eventos deportivos europeos y es un honor que se celebre en Madrid”, ha destacado Sanz, subrayando el “extraordinario plantel de jugadores” que competirán y la afición al golf de los madrileños: el golf es el segundo deporte con más federados en la Comunidad de Madrid, y el primero entre las mujeres.

Sanz ha hecho también hincapié en que “Madrid vive su mejor momento en lo deportivo”, recordando la llegada de grandes eventos como la Fórmula 1 o la NFL y de competiciones de tanta tradición como la presentada hoy. “Pero también –ha resaltado– es fundamental el deporte base, una prioridad absoluta para el Ayuntamiento, y donde los niños aprenden los valores que les acompañarán durante toda la vida”.

Tras la reciente victoria europea en la Ryder Cup, el golf español llega a Madrid en su mejor momento. La edición de este año del Open de España de Golf contará con la participación de Jon Rahm, uno de los mejores golfistas del mundo y tres veces campeón del Open de España, junto a otros nombres destacados como Shane Lowry, Rafa Cabrera-Bello o David Puig.

Tras el acto, los jugadores se han desplazado hasta el Club de Campo Villa de Madrid en un autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid) 100 % eléctrico.

Un green para todos en el corazón de Madrid

El putting green donde se ha celebrado la presentación, junto al Palacio de Cibeles, permanecerá abierto al público durante dos días para que los interesados puedan probar puntería en un entorno único, con actividades para todas las edades, clinics de golf o sesiones de entrenamiento y retos urbanos.

La instalación forma parte de las acciones del Open de España de Golf para acercar esta disciplina al gran público y fomentar su práctica entre los más jóvenes.