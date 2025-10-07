Encontrados los cadáveres de dos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe del centro de Madrid

Los cuerpos sin vida de dos de los cuatro trabajadores desaparecidos en el derrumbe parcial de un edificio en obras de rehabilitación en pleno centro de Madrid, que ha dejado tres heridos pasado este mediodía de martes, 7 de octubre, han sido encontrados.

Los hechos han ocurrido sobre la 1 de la tarde de este martes en un edificio residencial de seis plantas, construido en 1965, deshabitado desde hace varios años y en rehabilitación para crear un hotel de 4 estrellas, a la altura del número 6 de la calle de las Hileras, ubicado entre la plaza de Isabel II (plaza de Ópera) y la Puerta del Sol, en pleno distrito de Centro. Había unos 40 operarios trabajando.

Al parecer, se ha producido el derrumbe parcial de unos forjados interiores con los que se estaba rehabilitando el edificio, y esto ha conllevado el que las distintas plantas también hayan ido cediendo hasta el sótano del edificio. Los daños allí son muy severos y existe posible afectación a edificios colindantes.

Hasta 11 dotaciones de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid se han desplazado a la zona, que junto a guías caninos de la Policía Nacional y la Unidad de Drones de la Policía Municipal están trabajando en asegurar la zona y buscando atrapados, además de revisando la afectación a los edificios colindantes.

Se sospecha de hasta cuatro personas desaparecidas, concretamente tres hombres y una mujer de entre 30 y 50 años de edad, dos de los cuales han sido finalmente encontrados. Permanecen cortadas la calle de Arenal y otras aledañas.

Por su lado, sanitarios del SAMUR-Protección Civil han atendido a tres obreros con heridas de carácter leve: uno de ellos con una fractura en la pierna, evacuado al hospital, y otros dos con contusiones leves, dados de alta en el lugar. Equipos psicosociales de SAMUR, SUMMA 112 y Cruz Roja Madrid están asistiendo a familiares de las personas desaparecidas.

Han acudido andando al lugar tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como Carlos Novillo Piris, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, para conocer la situación de primera mano. También la portavoz municipal de Emergencias, Inma Sanz; y el delegado del Gobierno, Francisco Martín. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida se encuentra de viaje en Londres (Reino Unido), aunque ha cancelado su agenda y ha regresado a la capital.

El propio Martín ha indicado que «se ha venido abajo el forjado de un edificio y esto ha conllevado el que las distintas plantas también hayan ido cediendo hasta el sótano del edificio. Por lo tanto, los daños allí son muy severos y también se está analizando el posible impacto en los edificios colindantes».

Los vecinos de los edificios colindantes al derrumbado que se habían desalojado han podido acceder a sus viviendas acompañados por la Policía Municipal. No obstante, el Samur Social permanece en el lugar por si fuera necesario algún realojo.

Fotos: Emergencias Madrid.