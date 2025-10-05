Tecnología madrileña para prevenir accidentes laborales mediante gafas de realidad mixta con IA

La Comunidad de Madrid ha respaldado económicamente el proyecto de una pyme madrileña, Vaelsys S.L., que propone un software con Inteligencia Artificial Generativa para mejorar la detección de anomalías y comportamientos peligrosos en el entorno laboral, ayudando así a reducir riesgos para los trabajadores. Esta herramienta, llamada Natural Vision, ha sido entrenada para ser usada a través de gafas de realidad mixta que pueden ser portadas por los empleados, que reciben imágenes desde cámaras de seguridad para alertarles de amenazas.

La Consejería de Digitalización ha ayudado a financiar ya medio centenar de ideas que, como ésta, se basan en Inteligencia Artificial para mejorar los procesos y la eficiencia de pequeñas y medianas empresas del tejido industrial madrileño, con una inversión global de 5,8 millones de euros. Esta cuantía se enmarca en el Programa Europeo de Redes de Especialización Tecnológica (RETECH), con el que se persigue financiar y dar soporte a las industrias de la región para integrar las nuevas tecnologías en sus cadenas de valor.

La solución de Vaelsys S.L puede ser especialmente útil en fábricas, naves industriales o superficies donde circulan vehículos motorizados y peatones por el mismo espacio, existiendo riesgo de atropello. Además, son lugares en los que los que las personas, en muchas ocasiones, tienen que trabajar con protección acústica debido al ruido que genera la maquinaria, y es por ello por lo que se reducen sus reflejos a la hora de responder ante un eventual accidente.

La idea de esta empresa, que ha recibido 200.000 euros de financiación pública, permite que tanto quienes van a pie como los conductores usen las gafas de realidad mixta como parte del equipo de protección laboral y a través de ellas reciban alertas visuales en caso de peligro de colisión o de acercamiento de algún vehículo (una grúa, un toro o similar).