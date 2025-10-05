Tres heridos en la colisión frontal entre un taxi y una furgoneta junto al Bernabéu (Madrid)

Tres personas han resultado heridas leves esta madrugada de domingo, 5 de octubre, en la colisión frontal entre una furgoneta y un vehículo taxi entre los distritos madrileños de Tetuán y Chamartín.

Los hechos han ocurrido pasadas las 6 de la madrugada en la plaza de Lima, en el Paseo de la Castellana, junto al estadio de fútbol Santiago Bernabéu. Por causas que aún se investigan, se ha producido una comisión frontal entre una furgoneta y un taxi.

Como consecuencia de ello, tres personas han sufrido heridas de carácter leve, siendo atendidas por sanitarios del SAMUR-Protección Civil y trasladadas dos de ellas al Hospital de La Paz con sendos traumatismos faciales. Una tercera persona ha sido dada de alta en el lugar, no requiriendo traslado hospitalario, aunque ha precisado atención psicológica por parte del SAMUR por una fuerte crisis de ansiedad.

Agentes de la Policía Judicial de la Unidad de Tráfico de la Policía Municipal de Madrid desplazados al lugar del suceso han han realizado el atestado y han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de este siniestro.