Concierto gratuito de Gloria Estefan y Gran Cabalgata en Gran Vía para celebrar este domingo Hispanidad 2025

La celebración de Hispanidad 2025 llega a la agenda cultural de este fin de semana a ritmo de la música de Gloria Estefan y con el espectáculo de la Gran Cabalgata por Gran Vía, que servirán para estrechar lazos culturales y llenar de color las calles de la capital, en la conmemoración de la Hispanidad a ambos lados del Atlántico y mostrando la riqueza del español.

Entre las más de 200 actividades propuestas, destaca el concierto gratuito de Gloria Estefan en la plaza de Colón de la capital (domingo 5, a las 12:00 horas). Será un viaje por décadas de éxitos que han definido una era, clásicos que han atravesado el tiempo y novedades que muestran su constante evolución creativa, incluyendo recientes lanzamientos y colaboraciones.

Otro de los hitos de la programación es la Cabalgata, que recorrerá la Gran Vía de Madrid (domingo 5, a las 18:00 horas), con la participación de 23 países de habla hispana, además de Filipinas -que por primera vez se une a la fiesta-, que ofrecerán una muestra de su diversidad y riqueza folclórica.

El desfile estará encabezado por Argentina, país invitado en esta edición, junto a agrupaciones como Leyendas de México, el Mariachi Sol de América, Macondo de Colombia, el Ballet Dominicano de Europa, el Ballet Añoranzas de Argentina, Kathia Coronel de Paraguay, San Simón Sucre de Bolivia, Raíces y Cal y Canto de Chile, Muana Sinepi de Guinea Ecuatorial, el Ballet Folclórico Haf Hondureños, los tambores de los Amigos del Candombe de Uruguay, Danzas de Paraguay o la Orquesta La Tremenda de Cuba.

Hasta 800 policías municipales garantizarán la seguridad durante el festival Hispanidad 2025, con 190 agentes desplegados en concreto para este concierto por la mañana y 170 para la Gran Cabalgata de por la tarde. A ellos se sumarán efectivos del SAMUR-Protección Civil con hasta 45 para el concierto del domingo, con un hospital de campaña instalado en la zona de Colón.

También el domingo (en el Ateneo, a las 19:00 horas) tendrá lugar un homenaje a las compositoras españolas que estuvieron vinculadas a países hispanoamericanos. La pianista Sylvia Torán interpretará el programa en torno a la figura de Mercedes de Argila y Niqui, en el que también habrá obras de María Rodrigo, Rosa G. Ascot y Sylvia Torán.