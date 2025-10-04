Más de 2.000 ovejas y cabras volverán a atravesar el centro de Madrid por la 32ª Fiesta de la Trashumancia: fechas, horarios y recorrido

Tras la cancelación el año pasado como consecuencia de la inclusión de la Comunidad de Madrid como zona suspendida de los serotipos 1 y 8 de la enfermedad de la lengua azul, la ciudad de Madrid renueva el próximo domingo, 19 de octubre, su compromiso con la trashumancia y la biodiversidad en la XXXII edición de la Fiesta de la Trashumancia, que este año viene marcada por el 752 aniversario de la creación del Real Concejo de la Mesta, el gremio ganadero más antiguo que se conoce.

Será este domingo cuando los ganaderos junto a sus más de 2.000 ovejas merinas y cabras retinas, celebren esta jornada festiva guiados por los miembros de la Asociación Trashumancia y Naturaleza. Un acto que se desarrolla en la capital desde 1994 para defender la conservación de las vías pecuarias como corredores ecológicos y para poner en valor la importancia del papel de la trashumancia y la ganadería extensiva como herramienta de conservación de la biodiversidad, el control de incendios forestales y el asentamiento de la población rural.

Aniversario del Real Concejo de la Mesta

Hace 752 años, en 1273, Alfonso X El Sabio creó el Real Consejo de la Mesta, una de las instituciones más importante de la época por su aportación al comercio de la lana merina para la realeza. Estaba constituido por grupos locales de ganaderos que se repartieron territorios, ordenaron el pastoreo, los lugares de paso y los caminos para desplazar a su ganado. Así se crearon las cañadas reales que se conocen en España en la actualidad.

La Fiesta de la Trashumancia, consolidada ya en el calendario de tradiciones de Madrid desde hace 32 años, celebra este derecho de los rebaños a transitar por terrenos de dominio público. La capital renueva así su compromiso con la preservación del rico patrimonio que constituyen los 125.000 kilómetros y las 425.000 hectáreas de superficie protegida para el pastoreo. La calle de Alcalá fue un importante tramo de la Cañada Real Galiana o Riojana, desviada hace años por los distritos de Vicálvaro y Villa de Vallecas. En la plaza de la Independencia aún se mantienen los mojones de piedra de la Cañada Real como recuerdo de la trascendencia ganadera del lugar.

Recorrido del rebaño por Madrid

La bienvenida y el paso del rebaño tendrá el siguiente recorrido:

El viernes, 17 octubre, entre las 10:00 h a 13:30 h, se dará la bienvenida al rebaño con un recorrido dirigido al público adulto desde las cercanías de Pozuelo de Alarcón hasta su entrada en la Casa de Campo por la Puerta del Arroyo Meaques.

El sábado 18 octubre, entre las 10:30 h a 14:00 h se llevará a cabo un paseo dirigido a familias con niños mayores de 7 años para acompañar al rebaño a lo largo de su jornada de descanso por los pastos de la Casa de Campo. La actividad, con la que se podrán conocer de mano de los pastores todo lo relacionado con el mundo de las ovejas, dará comienzo en el Centro de Educación Ambiental de la Casa de Campo, ubicado en el Parque de la Casa de Campo, junto al Embarcadero del Lago.

El domingo, 19 octubre, entre las 10:30 h a 13:30 h, el rebaño de ovejas y cabras realizará su recorrido por el centro de la ciudad que este año vuelve a recuperar el paso por la Puerta del Sol. Este será el itinerario concreto: salida de la Casa de Campo por la puerta del Rey (10:30 h), puente del Rey, paseo de la Virgen del Puerto, parque de Atenas, Cuesta de la Vega, calle Mayor (11:00 h), Puerta del Sol (11:20 h), calle de Alcalá, plaza de Cibeles (12:00 h). Allí, saludo de la Corporación Municipal y tradicional pago de los 50 maravedís por el millar de ovejas (12:15 h). Desde este punto, el rebaño regresará a la Casa de Campo (13:00 h).

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, dará la bienvenida en la plaza de Cibeles a los pastores, mayorales, rabadanes y ganaderos y recibirá los ‘50 maravedís al millar’ que recoge la Concordia de 1418 entre los Hombres y Mujeres Buenos de la Mesta y los procuradores del Concejo de la Villa. Este es el precio que debían pagar los pastores a las autoridades por hacer uso de los caminos ganaderos y cruzar sus términos. La fiesta se completará con grupos vestidos con trajes regionales, músicos y bailes tradicionales. El rebaño regresará al descansadero de la Casa de Campo por el mismo itinerario.

Cortes de tráfico y desvíos a EMT

Como consecuencia de todo ello, y a fin de garantizar la seguridad tanto de los asistentes como del resto de los usuarios de la vía pública, está previsto que se registren cortes de tráfico en los siguientes viales:

Puente del Rey.

Virgen del Puerto.

Paseo Ciudad de Plasencia.

Cuesta de la Vega.

Bailén.

Mayor.

Puerta del Sol.

Alcalá.

Plaza de Cibeles.

Paseo de Recoletos.

Plaza de Colón.

El Ayuntamiento de Madrid recomienda a la ciudadanía la utilización del transporte público, evitar la circulación en vehículo privado por las zonas afectadas por cortes y/o restricciones de tráfico y en caso de ser necesaria la utilización del vehículo privado para desplazamientos de largo recorrido utilizar M30 y M40.

Asimismo, entre las 10:15 horas y las 14:30 horas, aproximadamente, se producirán alteraciones en el recorrido de 36 líneas de autobús de la EMT. En concreto, se trata de: 001, 1, 002, 2, 3, 5, 9, 10, 14, 15, 20, 25, 27, 33, 34, 37, 39, 41, 45, 46, 51, 52, 53, 62, 74, 138, 146, 148, 150, 203 (Estación de Atocha-Aeropuerto), C1, C2, C03, E1, SE712 y SE832.

La Fiesta de la Trashumancia está organizada por la Asociación Trashumancia y Naturaleza en colaboración del Ayuntamiento de Madrid, la Asociación Concejo de la Mesta, MAVA (Fundación por la Naturaleza) y la Fundación WWF/Adena España.