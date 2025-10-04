El tango convierte Matadero Madrid en una gran pista de baile

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha clausurado hoy la gran fiesta de tango, una de las citas más esperadas dentro del programa ‘Buenos Aires en Madrid’, que se celebra hasta el 15 de octubre en Matadero Madrid y Cineteca.

Este encuentro “refleja la fuerza del intercambio cultural entre ambas ciudades” y busca “celebrar la riqueza cultural de Buenos Aires y acercar a Madrid una de sus expresiones más universales”, en palabras de Rivera de la Cruz. La jornada ha transformado Plaza Matadero en una gran pista de baile al ritmo del compás 2×4.

El público ha podido participar en una clase abierta de tango impartida por reconocidos profesores y acompañada por la DJ Loic Vix, que ha creado el ambiente perfecto para iniciarse en la milonga o perfeccionar su estilo. La música en vivo de la Orquesta del Plata ha marcado el compás con un repertorio de tango, vals y milonga, antes de dar paso a una exhibición de los campeones del Mundial de Tango.

Esta celebración refleja el espíritu de ‘Buenos Aires en Madrid’, programa que compone un retrato amplio de la diversidad cultural de ambas ciudades. La programación incluye obras de teatro que muestran la vitalidad de la escena porteña, proyecciones de cine y exposiciones de artes visuales que reúnen distintas técnicas y estilos. A ello se suman conciertos que van desde la música popular hasta propuestas experimentales.