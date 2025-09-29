Los Teatros del Canal de Madrid acogerán tres grandes producciones del Teatro San Martín de Buenos Aires

La Comunidad de Madrid acoge del 30 de septiembre al 12 de octubre tres grandes producciones del Teatro San Martín de Buenos Aires dentro del ciclo Canal Hispanidad de los Teatros del Canal. Desde esta institución de referencia llegan La verdadera historia de Ricardo III, la comedia Sansón de las Islas y una versión de Medida por media llevada al clown, de gran éxito en la cartelera porteña.

Durante dos semanas, el público madrileño podrá disfrutar de un programa que muestra la riqueza y diversidad de la creación contemporánea argentina, en virtud del protocolo de colaboración entre el Gobierno regional y el Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que establece un intercambio escénico inédito entre ambos espacios escénicos públicos.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, acompañado por la ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes, ha presentado esta programación, subrayando que hoy “dos instituciones culturales de primer nivel se funden en una sola, y estas instalaciones pasan a llamarse Teatro San Martín de Buenos Aires además de Teatros del Canal”. En este marco, ha recordado que Argentina es el país invitado en la quinta edición de Hispanidad y ha destacado que esta cita contará con una oferta artística excepcional, enriquecida por las representaciones procedentes del emblemático teatro porteño.

La verdadera historia de Ricardo III (del 30 de septiembre al 9 de octubre, Sala Roja Concha Velasco), dirigida por Calixto Bieito y protagonizada por Joaquín Furriel, revisita la figura del tirano shakespeariano en un montaje de enorme impacto visual y emocional.

Sansón de las islas (del 3 al 12 de octubre, Sala Verde), una comedia de Gonzalo Demaría, conducida por Emiliano Dionisi, recrea la caída de un ídolo popular en la Argentina de la posguerra de las Malvinas, con Luciano Castro en el papel principal.

Adaptada y dirigida por Gabriel Chamé Buendía, Medida por medida (La culpa es tuya) (del 9 al 12 de octubre, Sala Verde) traslada el clásico de Shakespeare al universo del clown y la acrobacia, con cinco actores que dan vida a catorce personajes en un ritmo vertiginoso.

Programación cruzada

El próximo año, el Teatro San Martín de Buenos Aires acogerá Viaje al Amor Brujo, el nuevo espectáculo del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, y Numancia, de Miguel de Cervantes, con dirección y dramaturgia de José Luis Alonso de Santos.

Por medio de esta programación cruzada, los Teatros del Canal reafirman su vocación de internacionalización y de apertura a la escena iberoamericana, consolidando un modelo de “hermandad escénica entre naciones hermanas que comparten la misma pasión por el arte y la libertad”, ha recalcado el consejero madrileño.