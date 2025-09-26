Madrid y el agua, protagonistas de la nueva exposición fotográfica del Museo de Historia

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha inaugurado en el Museo de Historia de Madrid la exposición con las 40 obras finalistas de la quinta edición del concurso de fotografía ‘Fui sobre agua edificada…’. Las imágenes seleccionadas podrán visitarse durante los próximos meses en el Patio Dorado del museo. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Madrid reafirma su compromiso de acercarse a la ciudadanía y construir, junto con ella, una memoria visual contemporánea de Madrid.

La muestra reúne una selección de las casi 830 fotografías presentadas a concurso, que reflejan la relación de Madrid con el agua en sus múltiples formas: fuentes, lluvia o escenas cotidianas ligadas a este elemento esencial. El jurado —compuesto por personal de los museos municipales, de las bibliotecas públicas municipales y por profesionales vinculados al mundo de la fotografía— eligió en junio a los 40 finalistas, tras una compleja deliberación debido a la alta calidad de las obras recibidas.

La inauguración de la exposición ha coincidido con el acto de entrega de premios del certamen, presidido por la Rivera de la Cruz, quien ha hecho entrega de los tres galardones principales —consistentes en catálogos de los museos y una reproducción en lienzo de la fotografía ganadora—, así como de los diplomas acreditativos a los finalistas.

Memoria madrileña a través de la mirada ciudadana

Este certamen, que ya ha celebrado cuatro ediciones anteriores, ha abordado temas de gran relevancia para la ciudad y su memoria reciente, como la pandemia, los transportes o el temporal Filomena, entre otros. Con esta continuidad, el concurso se consolida como una herramienta para documentar, a través de la mirada ciudadana, la vida madrileña en diferentes momentos históricos.

Además de ser exhibidas, todas las imágenes finalistas ingresarán en las colecciones del Museo de Historia de Madrid como piezas histórico-artísticas, completando su valioso fondo fotográfico que se remonta al siglo XIX y que se enriquece con nuevas visiones sobre el Madrid del siglo XXI.