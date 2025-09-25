Mañana problemática en las líneas 1, 6 y 9 de Metro de Madrid

Las líneas 1, 6 y 9 de Metro de Madrid han sufrido esta mañana de jueves, 25 de septiembre, importantes demoras que han afectado a más de 11 estaciones del suburbano, lo que ha derivado en la circulación lenta de sus convoyes en ambos sentidos.

Los problemas en la Línea 6 han dado comienzo sobre las 06:40 horas, entre Moncloa y Puerta del Ángel, en ambos sentidos, por una «incidencia en las instalaciones». En total ha habido 4 estaciones afectadas, cuya relación es: Moncloa, Argüelles, Príncipe Pío y Puerta del Ángel. La circulación ha vuelto a la normalidad sobre las 07:40 horas, una hora después.

Por su lado, los problemas en la Línea 9 han dado comienzo sobre las 07:50 horas, entre Estrella y San Cipriano, en sentido Puerta de Arganda, por una «incidencia en las instalaciones». En total ha habido 7 estaciones afectadas, cuya relación es: Estrella, Vinateros, Artilleros, Pavones, Valdebernardo, Vicálvaro y San Cipriano. La circulación ha vuelto a la normalidad sobre las 08:40 horas, casi una hora después.

Finalmente, se han registrado a la misma hora problemas de circulación, aunque con un menor tiempo de afectación, en la Línea 1 de Metro de Madrid, sentido Valdecarros: «sentimos las molestias. Tenemos una incidencia en un tren en la que estamos trabajando para poder solucionar en el menor tiempo posible», han indicado desde el suburbano.