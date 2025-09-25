Luz verde a la 2ª fase de las obras de remodelación del casco de Carabanchel Bajo

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado la segunda fase de los trabajos de remodelación del casco de Carabanchel Bajo para mejorar la accesibilidad, eliminando los problemas ocasionados por aceras con ancho insuficiente. Así lo ha anunciado en rueda de prensa la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, tras la reunión semanal de la Junta de Gobierno. Los trabajos, que serán ejecutados por el Área de Obras y Equipamientos, suponen una inversión de 1,6 millones de euros y se extenderán hasta el otoño de 2026.

El proyecto, que abarca una superficie de 11.503 m2, actuará sobre las calles Sombra (entre la calle Padre Amigo y la plaza de Carabanchel), Monseñor Óscar Romero, Blasón, Eugenia de Montijo (entre Blasón y Francisco Romero), Arnedo, Nebli y plaza de Carabanchel. Se trata de espacios que forman parte del entorno del Bien de Interés Cultural (BIC) de la Finca de Vista Alegre. En este sentido, los trabajos se coordinarán con las actuaciones que la Comunidad de Madrid está realizando tanto en el interior como en los accesos a la finca.

Las calles Arnedo, Nebli y Eugenia de Montijo se reurbanizarán en plataforma única, dando continuidad a las superficies de aceras y calzada para facilitar la creación de itinerarios peatonales accesibles. Por su parte, las calles Blasón y Sombra seguirán manteniendo sus aceras y calzadas a distinto nivel, aunque se modificarán para mejorar su accesibilidad y dotarlas de arbolado. En cuanto a la plaza de Carabanchel, será reordenada, retirando los adoquines cerámicos, agrandando los alcorques y pavimentando con losas de granito para recuperar la estructura de la plaza en sus orígenes.

El proyecto contempla una reestructuración del sentido del tráfico rodado actual. Para ello, se dejará en único sentido el tramo de la calle Sombra, desde la calle Padre Amigo hasta la plaza de Carabanchel.

La intervención incluirá la sustitución del alumbrado público por tecnología led de alta eficiencia energética. A ello, se unirá la eliminación de tramos aéreos de telecomunicaciones mediante canalizaciones soterradas. La actuación se completará con la plantación de 31 nuevos árboles, que sumados a los 55 de la primera fase, dotarán al ámbito de 86 nuevos ejemplares.

Dos fases de mejora con una inversión de 3,2 millones de euros

Estos trabajos se sumarán a una primera fase que está actualmente en ejecución y que, con una inversión de 1,6 millones de euros, abarca una superficie de 15.230 m2. De esta forma, la inversión total en la remodelación del casco de Carabanchel Bajo ascenderá a 3,2 millones de euros y mejorará una superficie de casi 27.000 m2.

La remodelación se enmarca en el programa de recuperación de cascos históricos puesto en marcha por el Ayuntamiento que abarca, además del de Carabanchel Bajo, los de Vicálvaro, Carabanchel, Villa de Vallecas, Hortaleza, Barajas y El Pardo, con una inversión de casi de 11 millones de euros.