DistritosNoticiasPuente de Vallecas

Sorprendido escondiendo una pistola en la rueda de un coche en Puente de Vallecas (Madrid)

Gacetín Madrid

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han detenido a un hombre de mediana edad al que se le sorprendió ocultando un arma de fuego en la rueda de un vehículo aparcado en el distrito de Puente de Vallecas.

Los hechos ocurrieron el martes junto a un conocido local de ocio conflictivo, donde se producen continuas reyertas. Un vecino dio alerta a dos agentes municipales que estaban realizando una inspección al establecimiento, porque había visto como un hombre salía del bar y dejaba un objeto en la rueda de un coche aparcado.

Tras identificar al individuo y registrar el coche, encontraron la pistola en la rueda junto a varios cartuchos, siendo finalmente el hombre detenido acusado de un presunto delito de tenencia ilícita de armas.

