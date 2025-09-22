Siete intoxicados en el incendio de una vivienda en Puente de Vallecas (Madrid)

Un total de 7 personas han precisado atención sanitaria tras el aparatoso incendio de esta noche de lunes, 22 de septiembre, que ha calcinado una vivienda ubicada en el distrito madrileño de Puente de Vallecas y ha generado una densa humareda.

Los hechos han ocurrido pasadas las 10 de la noche de este lunes en un edificio de viviendas ubicado en la calle de Pingarrón, cerca del Estadio de Vallecas. Por causas que aún se investigan, se ha declarado un fuego en una vivienda del primer piso, rompiendo por fachada y llenando de humo el hueco de la escalera y la calle.

Hasta cinco dotaciones de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han acudido a la zona. A su llegada, numerosos vecinos pedían auxilio desde las ventanas, atrapados en sus domicilios. Finalmente, y tras sofocar las llamas, han sido evacuados y atendidos por sanitarios del SAMUR-Protección Civil hasta siete vecinos, todos por intoxicación leve de humo.

Tres de ellos han sido trasladados a diversos centros hospitalarios por precaución. Agentes de la Policía Municipal de Madrid desplazados al lugar del suceso han acordonado la zona y han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de este siniestro.