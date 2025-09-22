Pacientes con cáncer de mama del Hospital Infanta Leonor inician el Camino de Santiago como experiencia terapéutica

Un grupo de 24 mujeres diagnosticadas y tratadas de cáncer de mama en el Hospital Universitario Infanta Leonor, perteneciente a la red sanitaria pública de la Comunidad de Madrid, inician este lunes 22 de septiembre la séptima edición del ‘Camino de esperanza’, una actividad organizada cada dos años por este hospital público madrileño como experiencia terapéutica para normalizar la vida de estas pacientes.

El recorrido elegido para este año es el Camino Portugués de la Costa, con salida desde Vigo, enlazando con el Camino Espiritual hasta llegar a Santiago de Compostela el sábado 27 de septiembre, tras completar un total de 115 kilómetros que realizarán en cinco etapas.

A la salida desde el Hospital Universitario Infanta Leonor, la directora gerente de este hospital, Dra. Carmen Pantoja Zarza, miembros del Comité Directivo y profesionales del centro, el director de la Fundación para la Investigación e Innovación Biomédica de los hospitales universitarios Infanta Leonor y Sureste, Dr. Ángel Pueyo, así como el concejal presidente del distrito de Villa de Vallecas, Carlos González Pereira, les brindaron su apoyo antes de emprender el viaje.

Esta iniciativa, que se celebra desde 2012, tiene como objetivo promover hábitos de vida saludables, establecer dinámicas de grupo, fomentar la normalización de la vida tras el tratamiento oncológico y reforzar la autoestima, la resiliencia y la autoconfianza de las participantes. La actividad también contribuye a fortalecer la relación entre pacientes y profesionales sanitarios, en un entorno de convivencia, esfuerzo y superación personal.

Las pacientes, que cuentan con una edad media de 48 años, estarán acompañadas por un equipo multidisciplinar de siete profesionales del hospital: dos enfermeras del Hospital de Día, una técnico en cuidados auxiliares de enfermería, una fisioterapeuta, una enfermera de Consultas Externas vinculada a Ginecología y Micropigmentación, la coordinadora del Servicio de Radiodiagnóstico (UCR), y un psicólogo clínico externo que acompaña a las mujeres en todas las ediciones. Durante el recorrido un autobús de apoyo acompañará al grupo y transportará las mochilas, así como el material sanitario.

El ‘Camino de esperanza’ está organizado por dos enfermeras del Hospital de Día, María José Solaeta Gómez y María Ángeles Rodríguez-Calderita Facundi, ambas participantes de todas las ediciones, con la colaboración del Servicio de Oncología Médica, dirigido por el Dr. Miguel Ángel Lara Álvarez. Además, en la edición de este año está previsto que 20 mujeres que participaron en la edición de 2023 estén presentes para recibir a las peregrinas a su llegada a Santiago.

La actividad cuenta con el apoyo de entidades como la Fundación Rayo Vallecano, la asociación motera Cabaleiros do Ferro, la Junta Municipal del Distrito de Villa de Vallecas, la Fundación Stanpa, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), y empresas del sector farmacéutico y tecnológico sanitario, como Novartis y Cardiva.

El ‘Camino de esperanza’ representa una experiencia transformadora que complementa el tratamiento médico y permite a las pacientes iniciar una nueva etapa con mayor bienestar físico y emocional. Esta iniciativa refuerza el compromiso del Hospital Universitario Infanta Leonor con la humanización de la atención sanitaria y el acompañamiento integral a las pacientes que conviven con el cáncer.