Ayuso anuncia una Ley contra la Hiperregulación para «suprimir las normas innecesarias»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado hoy la puesta en marcha en 2026 de la primera Estrategia de Internacionalización de la Economía Madrileña y el próximo inicio de la tramitación de la nueva Ley contra la Hiperregulación.

Lo ha avanzado en la inauguración del II Madrid Investment Forum (MIF), encuentro organizado por el Ejecutivo autonómico durante tres días en seis municipios para exponer las ventajas de la región a los inversores extranjeros. Díaz Ayuso ha explicado que la Estrategia tiene como objetivos reforzar la marca Madrid en el mundo; seguir aumentando la inversión extranjera en sectores estratégicos; impulsar la internacionalización del tejido empresarial, y continuar siendo el gran polo de atracción profesional en Europa.

Asimismo, ha subrayado que esta iniciativa formará parte del nuevo Plan Industrial 2026-2030 en el que el Gobierno ya está trabajando, buscando «atraer más y mejor inversión, además de ayudar a las empresas a exportar y salir a los mercados internacionales con éxito».

En este sentido, la jefa del Ejecutivo autonómico ha recordado que en 2024 la Comunidad de Madrid atrajo 25.812 millones de inversión extranjera, el segundo mejor registro de la historia, y en su opinión, «dos de cada tres euros de capital foráneo eligen Madrid en España porque es la única CCAA sin impuestos propios, la que tiene los tributos más bajos, que los sigue reduciendo en el tramo autonómico para empresas y familias, además de luchar contra la burocracia innecesaria, con unos servicios públicos de calidad y financiándose en los mercados con el menor nivel de endeudamiento». “No dejamos deudas herencias que son como losas para las siguientes generaciones”, ha indicado.

SIMPLIFICAR Y SUPRIMIR NORMAS OBSOLETAS O INNECESARIAS

Por su parte, Díaz Ayuso ha señalado que la nueva Ley Integral contra la Hiperregulación servirá para simplificar y suprimir normas existentes que sean obsoletas, innecesarias o contradictorias, estableciendo fechas de caducidad en algunas y haciendo revisiones cada dos años sobre toda la normativa autonómica. También incluirá procedimientos para evaluar el impacto de la nueva regulación aprobada por el Consejo de Gobierno.

Como ha detallado la presidenta, hasta ahora las actuaciones del Ejecutivo madrileño en la conocida como Línea Abierta contra la Hiperregulación han permitido eliminar o reducir más de 500 normas, que en su opinión “solo complican el día a día a empresas, ciudadanos y autónomos”.

«MADRID, PUERTO SEGURO EN MITAD DE LA TORMENTA GLOBAL»

Díaz Ayuso ha explicado que el Madrid Investment Forum, que hoy ha dado comienzo en el Club Financiero Génova de la capital, continuará durante tres días en las localidades de Arganda del Rey, Colmenar Viejo, Boadilla del Monte, Colmenar de Oreja y Móstoles, además de la ciudad de Madrid.

“Somos un puerto seguro en mitad de una tormenta global. Ahora mismo la política internacional, los movimientos geoestratégicos, la globalización, las nuevas posiciones en el orden mundial hacen que todo sea un tanto confuso, que no sepamos con certidumbre qué va a pasar”, ha subrayado la presidenta madrileña, que ha incidido en que “ahora más que nunca, esa incertidumbre hace que lugares previsibles, predecibles, por lo menos en su filosofía, sean fundamentales”.

Crecimiento de la economía madrileña: 2,9% anual

Díaz Ayuso ha anunciado que el crecimiento interanual de la economía madrileña en un 2,9%, superando de nuevo la media nacional. «Somos el motor económico de España, quienes más aportamos al conjunto de la Nación. Cada vez que se habla de las cifras de España, un tercio de esas cifras las aporta Madrid», ha indicado.

El crecimiento acumulado desde 2019 asciende al 10%, 2,7 puntos más que la media nacional y casi el triple que la zona Euro. «En estos movimientos tan imprevisibles en el nuevo orden mundial, somos los que vamos en otra dirección, en otro sentido, porque Madrid es la de las alianzas, la de la libertad, la que no se cierra, no se ensimisma y la que acoge con los brazos abiertos todo lo bueno que alguien tenga que aportar», ha concluido.