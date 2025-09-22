Cuatro detenidos por secuestrar y agredir a otro por una deuda de 300.000 euros

La Policía Nacional ha detenido a cuatro varones por retener, amenazar y golpear a otro, para saldar una deuda de 300.000 euros. La víctima fue encerrada en el interior de las oficinas de un local comercial al sur de Madrid y, tras ser golpeado en repetidas ocasiones, consiguió escapar para pedir ayuda.

El hombre había concertado una cita con uno de los detenidos para cancelar parte de la deuda que había asumido por la compra de diversa maquinaria. Finalmente, los cuatro hombres fueron arrestados por los delitos de detención ilegal, robo con violencia e intimidación y lesiones.

Aprovecharon la pérdida de conocimiento de la víctima para robarle

La investigación se inició a principios del mes de agosto al tener conocimiento de que un hombre habría sido retenido en contra de su voluntad, golpeado y amenazado por cuatro varones en la localidad madrileña de Fuenlabrada.

Las pesquisas policiales permitieron averiguar que la víctima habría concertado una cita con uno de los presuntos responsables para saldar parte de una deuda que habría adquirido para la compra de diversa maquinaria. Una vez que el encuentro entre ambos finalizó, el resto de detenidos se personaron en el lugar, procediendo a intimidarle y amenazarle para que no denunciara los hechos, además de golpearle con diversos objetos contundentes, tales como un cenicero con el que fue agredido varias veces en la cabeza.

La víctima logró escapar de las oficinas del establecimiento en las que habrían sucedido los hechos, perdiendo el conocimiento como consecuencia de los golpes que había recibido. Los detenidos aprovecharon este momento para robarle más de 1.100 euros, así como su teléfono móvil.

Tuvo que deambular herido varios metros por la zona

La persona herida se vio obligada a caminar varios metros por la vía pública hasta encontrar al personal de seguridad privada quienes se pusieron inmediatamente en contacto con la Policía Nacional y con los servicios sanitarios.

La labor investigadora permitió identificar, localizar y proceder a la detención de los cuatro varones los días 21 y 27 de agosto como presuntos responsables de los delitos de detención ilegal, robo con violencia e intimidación y lesiones, pasando posteriormente a disposición de la autoridad judicial.