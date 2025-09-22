Avanza la Nueva Centralidad del Este: el nuevo barrio de San Blas-Canillejas con 18.000 viviendas

La Nueva Centralidad del Este avanza en su tramitación. El Ayuntamiento de Madrid ya tiene lista la memoria-borrador de la Modificación del Plan General (MPG) relativa a este desarrollo que permitirá la construcción de más de 18.000 viviendas en el distrito de San Blas-Canillejas. Con la presentación de esta memoria, el Consistorio da el primer paso en la tramitación de la evaluación ambiental estratégica del proyecto.

Esta memoria-borrador permite iniciar el procedimiento para su evaluación ambiental estratégica e incluye los datos fundamentales del proyecto. La superficie de actuación establece un total de 5.546.954 m2 de suelo. Una parte de la superficie edificable corresponde a 1.588.293 m2 destinados a impulsar la construcción de 18.000 nuevas viviendas. La edificabilidad residencial de vivienda libre se fija en un 50 % del total, con 794.146 m2. El 50 % restante será destinado a viviendas con alguna clase de protección (794.147 m2): la Vivienda de Protección de Precio Básico (VPPB) sumará 595.610 m2 y la Vivienda de Protección de Precio Limitado (VPPL), 198.537 m2.

El resto de la superficie edificable, 680.697 m2, se destinará al desarrollo de actividades económicas. De ese total, un futuro campus tecnológico y de innovación ocupará en torno a 430.000 m2. Los 250.000 m2 restantes tendrán un uso terciario, con más de 158.000 m2 para oficinas.

Las redes supramunicipales y generales propuestas tienen una superficie cercana a las 250 hectáreas, de las que más de la mitad se destinan a zonas verdes y espacios libres. Además, la red viaria sumará 500.000 m2, la red general de protección acústica contará con 300.000 m2 y, en torno a 1.300.000 m2, están propuestos como espacios libres y zonas verdes. De hecho, permitirán desarrollar el Bosque Metropolitano, una gran avenida forestal, además de proteger y restaurar el humedal de las Lagunas de Ambroz, al sur de la zona. La red de equipamientos, que contará con tres barrios (norte, centro y sur), sumará 100.000 m2.

Un paso esencial para la protección del Medio Ambiente

El Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Borja Carabante, acaba de solicitar a la Comunidad de Madrid la emisión del documento de alcance de Evaluación Ambiental Estratégica, que delimitará el contenido de la MPG, la amplitud y las especificaciones que debe tener el estudio ambiental estratégico y el de impacto ambiental que se presenten después, dentro de la Modificación del Plan General que aprobará la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid conforme a la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental.

Cuando el Gobierno regional reciba la solicitud municipal, se recabarán los informes ambientales pertinentes a instituciones, entidades y personas interesadas para poder emitir el documento de alcance ambiental de la MPG que deberá aprobar el Ayuntamiento antes de su aprobación en Junta de Gobierno. Se trata, por tanto, de la consulta previa a la tramitación de la Modificación del Plan General.