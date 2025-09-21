Hotel Tapa Tour celebra su 10º aniversario en Madrid con 24 hoteles y 83 propuestas de tapas y maridajes

Por décimo año consecutivo, Hotel Tapa Tour vuelve a reivindicar los hoteles de alta gama como grandes escenarios gastronómicos. Del 22 de septiembre al 5 de octubre de 2025, Madrid vuelve a ejercer como sede del festival de «alta cocina informal» donde hoteles emblemáticos de la ciudad exhibirán sus mejores galas gastronómicas, en formato tapa, contando con la participación de 24 hoteles y 83 propuestas de tapas y maridajes.​​​​​​​

Hotel Tapa Tour es un certamen y festival gastronómico dedicado a la promoción de la gastronomía hotelera. Con la tapa por bandera, la iniciativa rompe la barrera (arquitectónica y psicológica) existente entre la alta cocina de los hoteles de lujo y la ciudadanía. Desde 2016 se ha celebrado anualmente en Madrid y Barcelona.

Esta nueva edición cuenta con la participación de un total de 24 hoteles de 4 y 5 estrellas que ofrecerán 83 propuestas distintas de tapas y maridajes formando parte, además, de seis rutas oficiales. Como novedad destacan las visitas guiadas por hoteles históricos, que tendrán plazas limitadas y se realizan con reserva previa.

Es un festival único en su especie que eleva la tapa a la categoría de «alta cocina informal» para coronarla embajadora de la cocina de los mejores hoteles de Madrid. La edición de 2025 ha confirmado la participación de más de una veintena de hoteles entre los que se encuentran Palacio de los Duques Gran Meliá, VP Plaza España Design, Riu Plaza España, Barceló Torre de Madrid, The Madrid EDITION, UMusic Hotel Madrid, CoolRooms Palacio de Atocha, Casa de las Artes Meliá Collection, The Palace Hotel Madrid, Mandarin Oriental Ritz Madrid, Hard Rock Hotel Madrid, Gran Hotel Inglés, Four Seasons Hotel Madrid, JW Marriott Madrid, The Principal Madrid, Brach Madrid, Hotel Montera Madrid, Hyatt Centric Gran Vía Madrid, Urso Hotel & Spa, Hyatt Regency Hesperia Madrid, InterContinental Madrid, BLESS Hotel Madrid, VP Madroño, Hotel Puerta América y Rosewood Villa Magna.

Hotel Tapa Tour da la opción de degustar, sin reserva previa, hasta cuatro opciones de tapa, entre Croqueta de Autor, Tapa Nacional, Tapa Fusión y Tapa Dulce, además de maridaje en cada hotel participante. Existen seis opciones de rutas, cada una dividida por áreas urbanas y pensada en su mayoría para disfrutar caminando.

Además, el festival cuenta con la experiencia ‘in-house’, que propone descubrir los espacios gastronómicos que se esconden dentro de un mismo hotel a través de un menú degustación de cuatro tapas. La actividad está guiada por el personal del hotel y disponible en el Rosewood Villa Magna, JW Marriott Hotel Madrid, BLESS Hotel Madrid, Brach Madrid y URSO Hotel & Spa. Esta experiencia tiene una duración entre una y dos horas (según establecimiento) y un precio que oscila entre los 22 y los 55 €.