La Audiencia de Madrid juzga a un individuo por agredir sexualmente a 10 niños amigos de sus hijos

La Fiscalía Provincial de Madrid solicita 98 años de prisión para C. L. de la C., un hombre que abusó sexualmente de varios amigos de sus dos hijos, todos ellos menores de edad, cuando acudían a su frutería o a su domicilio. La Fiscalía tiene señalado el juicio Para el día 24, a las 10:00 Horas, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid.

El representante del Ministerio Público le imputa un cinco delitos continuados de agresión sexual sobre menor de 16 años con violencia o intimidación (diez años cada uno), tres delitos continuados de abuso sexual sobre menor de 16 años (seis años cada uno) y dos delitos continuados de agresión sexual sobre menor de 16 años con acceso carnal cometido con violencia o intimidación (15 años cada uno).

En el escrito de acusación se afirma que el acusado residía desde 2004 en Valdeavero (Madrid) donde regentaba desde 2018 una frutería. C. L. de la C. vivía allí junto a sus dos hijos menores de edad que tenían un grupo de amigos con quienes solían jugar al fútbol y frecuentaban la plaza de dicha localidad donde tenía su padre la frutería.

El acusado se aprovechaba de la amistad de uno de sus hijos con esos chicos a quienes solía saludarles tocándoles los genitales por encima de la ropa. Luego, cuando iban a la frutería o a su casa con sus hijos, lo hacía por debajo de la ropa. No consta que los menores tuvieran conocimiento del comportamiento de su padre.

El acusado ha estado privado de libertad por esta causa desde el 16 de diciembre de 2020 hasta el 18 de octubre de 2021 con la prohibición de entrar y residir en Valdeavero y de aproximarse a menos de 500 metros de los menores. En concepto de responsabilidad civil le reclama 154.000 euros para estos diez menores.