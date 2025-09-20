Nueva manifestación contra el Crematorio de la M-40: «Almeida convierte al sur en un vertedero»

Tras la solicitud de la licencia de funcionamiento del crematorio de la M40 por parte de la empresa Parcesa, realizada el pasado 20 de agosto, las asociaciones vecinales de Usera y Villaverde se han manifestado este mediodía de sábado, 20 de septiembre, para reclamar al Ayuntamiento de Madrid que «rechace la petición y vele por la salud de la población».

El pasado 20 de agosto la empresa Parcesa solicitó al Ayuntamiento de Madrid la concesión de la licencia de primera ocupación y funcionamiento del polémico horno crematorio del Tanatorio de la M40. Curiosamente, lo hizo de nuevo en agosto, como ya ocurrió con la licencia de construcción del crematorio, que fue otorgada el 27 de agosto del año pasado. Y es que, “cuando las cosas no están claras, cuando se roza la ilegalidad, y cuando se toman decisiones vergonzantes, es mejor hacerlo en época estival, para que pase todo lo más desapercibido posible”, critican las asociaciones vecinales de Usera y Villaverde, antes de reclamar a José Luis Martínez-Almeida que no conceda la autorización solicitada.

“¿Qué va a hacer ahora el Ayuntamiento de Madrid?, ¿volverá a colocarse del lado de Parcesa o tendrá en cuenta su propia ordenanza que dice que no puede haber una actividad de este tipo a menos de 250 metros de viviendas, equipamientos, parques o espacios comerciales?”, se preguntan los colectivos de barrio.

Y es que “ahora el Ayuntamiento de Madrid no tiene excusa, ya no hay sentencia judicial que sirva de parapeto, tiene que elegir entre autorizar o denegar una actividad que sus responsables saben que es nociva para los vecinos y vecinas de los barrios cercanos, unos barrios que ya conviven con depuradoras, estanques de tormentas, centros de tratamiento de lodos, subestaciones de gas… Ahora el Gobierno municipal tiene que decidir si quiere velar por la salud de las personas que viven y trabajan en el entorno del tanatorio o si vuelve a ponerse del lado de la empresa que busca el mayor beneficio sin importarle el entorno en que se encuentra y el daño medioambiental que pueda hacer”, subrayan los colectivos vecinales.

“Hemos parado la construcción del crematorio en tres ocasiones, y volveremos a hacerlo todas las veces que haga falta. No nos vamos a resignar. Los barrios de Usera y Villaverde no descansan nunca y siempre estamos alerta ante cualquier nueva decisión que suponga un nuevo perjuicio para una zona que ya no aguanta tanto desprecio por parte de las administraciones”, advierten las asociaciones vecinales.

«No responde a la legalidad»

La portavoz del Grupo Municipal Socialista (PSOE) en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Msroto, ha asistido a la manifestación, desde donde ha considerado que este crematorio «no responde a la legalidad», ha recordado el rechazo vecinal en Usera y Villaverde «por su proximidad a viviendas, colegios y equipamientos», y ha denunciado que el Ayuntamiento «prioriza intereses empresariales sobre la salud de los vecinos».

Reyes Maroto ha exigido al alcalde que «no confunda a los vecinos y vecinas y que escuche a la ciudadanía y retire la licencia». Además, ha criticado que las políticas del Partido Popular «agravan la brecha social y territorial en Madrid», convirtiendo el sur de la ciudad en un “vertedero” y «perpetuando la desigualdad en equipamientos y servicios, lo que se refleja incluso en una menor esperanza de vida en estos distritos».

«Barrio libre de los humos del crematorio»

Por su lado, desde Más Madrid han subrayado su apoyo a los vecinos de San Fermín y Villaverde «en su reivindicación de un barrio libre de los humos del crematorio». «El gobierno de Almeida, siempre del lado de los negocios y de espaldas a los vecinos. ¡Ya está bien!», han incidido.

Foto: @Mats12oct