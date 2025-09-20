Madrid dará leche con y sin lactosa a sus 280.000 alumnos de colegios e institutos

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles una inversión de un millón de euros para la distribución de leche con y sin lactosa entre 280.000 alumnos de unos 750 colegios e institutos durante el primer semestre de 2026.

Se trata de una iniciativa en la que la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior participa por noveno año y que está incluida en el Programa Escolar de Consumo de Frutas, Hortalizas y Leche de la Unión Europea, cofinanciado por el Gobierno regional para mejorar la nutrición y salud de la población infantil.

El reparto se ha planificado de tal manera que cada alumno reciba inicialmente una distribución semanal de, como máximo, tres envases individuales y reciclables de 200 mililitros de leche entera o de la misma cantidad sin lactosa, hasta un total de 10 suministros. Según datos de años anteriores, se estima que un 6% de los niños será destinatario de esta última variedad para evitar que se produzcan reacciones alérgicas.

Se establecen procedimientos abiertos con pluralidad de criterios para que las empresas opten a su contratación. Así, se tendrá en cuenta como condición especial el cuidado del medio ambiente con vehículos de bajas emisiones, al menos con distintivo ambiental B, y la producción ecológica de los alimentos. Asimismo, los embalajes que se utilicen deberán ser reciclables o biodegradables.