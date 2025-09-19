Tiroteo y persecución en Retiro y Puente de Vallecas tras el robo de una furgoneta

La noche de este jueves a viernes, 19 de septiembre, se ha tornado agitada en varias zonas del sureste de Madrid. Lo que comenzó como un robo de vehículo en Puente de Vallecas terminó horas después con una persecución policial a gran velocidad, varios disparos en plena calle y la detención de un hombre con un amplio historial delictivo.

El incidente se desató cuando un individuo de 47 años sustrajo una furgoneta de reparto en la avenida de Monte Igueldo. El propietario la había dejado momentáneamente estacionada con las llaves puestas, y el ladrón aprovechó la oportunidad para llevársela. La rápida denuncia del robo permitió a la Policía Nacional activar el protocolo de búsqueda y localizar el vehículo gracias al sistema de geolocalización que llevaba instalado.

Poco después, agentes de paisano detectaron la furgoneta en movimiento en el distrito de Retiro, concretamente en la calle Cruz del Sur, muy cerca de la glorieta de Conde de Casal. Cuando intentaron darle el alto, el conductor trató de huir y, en su maniobra, llegó a intentar embestir a los agentes. Ante el riesgo inminente, estos efectuaron tres disparos dirigidos a los neumáticos del vehículo con la intención de detenerlo.

A pesar de los tiros, el sospechoso logró escapar de la zona y emprendió la huida de regreso a Puente de Vallecas. Allí fue finalmente localizado por los agentes, que lograron interceptarlo en la calle Las Marismas tras una breve persecución a pie.

El arrestado, un toxicómano de nacionalidad española con 60 antecedentes policiales, es un viejo conocido de la Policía. Su intento de fuga y la peligrosa conducción por varias calles de la capital han sumado nuevos cargos a su ya extenso historial.

Según fuentes policiales, la intervención fue especialmente delicada por tratarse de un entorno urbano y por la hora en que ocurrieron los hechos, pasadas las 12 de la noche, cuando aún había presencia de vecinos en la calle. Afortunadamente, no hubo heridos.