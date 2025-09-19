Nace el Pasaporte BiciMAD para conseguir un mes de tarifa plana gratuita

El servicio de bicicleta pública eléctrica del Ayuntamiento de Madrid, BiciMAD, «cada vez tiene más protagonismo en la movilidad sostenible de la ciudad». Para «continuar alcanzando las cifras de récord que se están registrando desde este verano», el Ayuntamiento de Madrid promueve su uso con una nueva iniciativa en la Semana Europea de la Movilidad, el Pasaporte BiciMAD.

Como ha explicado esta mañana el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en la estación de la bicicleta pública que se sitúa en el bulevar central del paseo del Prado con la plaza de Cibeles, se trata de una actividad que se llevará a cabo este sábado, 20 de septiembre, y que consiste en un itinerario ciclista entre el Templo de Debod y la Puerta de Alcalá. En este punto, Carabante ha mostrado el ‘pasaporte’ y ha animado a la ciudadanía a sumarse a esta divertida iniciativa.

Podrán participar todos los madrileños que lo deseen. Además de recorrer el trayecto señalado, estos deben ir sellando de camino el Pasaporte BiciMAD en determinadas estaciones de la red ciclista pública. Esta acción premiará a los cincuenta primeros participantes que completen este recorrido con un mes gratis de contrato ‘tarifa plana’ de BiciMAD y una gorra corporativa. También habrá camisetas y otros materiales promocionales para los participantes.

Asimismo, desde el pasado miércoles y hasta hoy, en 50 estaciones de bicimad repartidas por los 21 distritos de la capital, se están distribuyendo mochilas como obsequio promocional para los usuarios que vayan a coger su bici y se las encuentren. Finalmente, para celebrar el Día Mundial sin Coches, el próximo lunes 22 de septiembre, circular en bicimad será gratis para los trayectos de hasta media hora de duración.