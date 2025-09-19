Carabanchel presenta ‘Del Alto al Bajo’, una carrera de 10K para poner en valor el patrimonio del distrito

El concejal de Carabanchel, Carlos Izquierdo, ha presentado esta mañana en el Puente de Toledo la primera edición de la carrera popular 10K Carabanchel ‘Del Alto al Bajo’, que se celebrará el 26 de octubre a partir de las 10:00 horas y recorrerá las zonas históricas del distrito. Al igual que la Media Maratón celebrada el mes de junio, la prueba está promovida por la junta y organizada junto al Club Deportivo Triatlón Carabanchel.

Se trata de un recorrido novedoso que unirá la parte moderna de Carabanchel Alto desde el PAU, donde estará la salida, con Carabanchel Bajo, pasando por el casco antiguo y la Finca de Vista Alegre hasta la meta en el Puente de Toledo. Además, gracias a un perfil con casi 100 metros de desnivel negativo, se presenta como una prueba ideal para mejorar las marcas en esta distancia, así como una opción para corredores con escasa experiencia. Izquierdo ha señalado que “esta carrera busca no solo presentar un recorrido atractivo para los corredores, sino que pone el acento en la riqueza histórica y cultural del distrito, pasando por los sitios más emblemáticos de Carabanchel”.

El plazo de inscripción está abierto hasta el 22 de octubre o hasta que se alcancen los 3.000 inscritos, que pueden apuntarse a través del siguiente enlace. La carrera contará para el Campeonato de Madrid Absoluto y Máster de 10 kilómetros para aquellos corredores que tengan licencia en la Federación de Atletismo de Madrid.

Para asistir a los participantes, se instalará un servicio de guardarropa en la salida que se puede contratar a la hora de la inscripción y que transportará a la zona de meta el material depositado.