PP y Vox rechazan la ILP para climatizar los colegios madrileños apoyada por 72.000 firmas

Los grupos parlamentarios de PP y Vox han rechazado hoy en la Asamblea de Madrid la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la climatización de los centros educativos públicos, una propuesta respaldada por más de 72.000 firmas y promovida por la FAPA Giner de los Ríos, los sindicatos CCOO y UGT, y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid.

El portavoz socialista de Educación, Esteban Álvarez, ha lamentado que el PP dé la espalda a una iniciativa ciudadana ejemplar que «busca garantizar que ningún niño, niña o docente tenga que soportar temperaturas extremas» en las aulas: “Al igual que un niño no puede aprender con hambre, tampoco puede hacerlo sudando o con frío”.

Álvarez ha recordado que el texto de la ILP es “serio, riguroso y técnicamente impecable”, y que plantea soluciones estructurales con climatización activa y pasiva para los más de 1.800 centros públicos de la región.

Asimismo, ha advertido de que, con el ritmo actual de actuaciones puntuales del Gobierno regional, serían necesarios más de 50 años para dar respuesta a todos los colegios e institutos. “No podemos condenar a generaciones enteras a estudiar en edificios con calefacciones obsoletas de gasoil, sin aislamiento y con recursos insuficientes”, ha señalado.

“El rechazo a esta iniciativa es un error histórico y una imagen penosa de la Asamblea de Madrid, que una vez más muestra cómo el PP se niega a garantizar el derecho a la educación en condiciones dignas”, ha subrayado el portavoz socialista.

Álvarez ha concluido que esta ILP “no tiene color político, tiene color humano. Es una propuesta sensata y necesaria, y negarse a debatirla es dar la espalda a la ciudadanía madrileña y a sus hijos e hijas”.