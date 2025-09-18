La madrileña plaza de Colón acoge este fin de semana la 10ª Feria del Vehículo Eléctrico

Las principales marcas del sector automovilístico acercan al público madrileño sus últimos lanzamientos en movilidad eléctrica en la Feria del Vehículo Eléctrico de Madrid (VEM) 2025, que se desarrollará este fin de semana, del 19 al 21 de septiembre (viernes y sábado de 10:30 horas a 20:30 horas y domingo de 10:00 horas a 15:00 horas) en la madrileña plaza de Colón.

Los visitantes podrán comprobar por sí mismos la gran variedad de modelos en sus diferentes categorías de vehículos eléctricos y conocer las ventajas de una conducción totalmente eléctrica en un entorno urbano. También durante todo el fin de semana todos los vehículos eléctricos estacionados en las calles Goya y Serrano podrán ser probados, previo registro en las carpas de los fabricantes.

Esta décima edición del VEM, feria que arrancó en 2015, aglutina importantes novedades en vehículos eléctricos, puntos de recarga y servicios de movilidad cero emisiones, y quienes se acerquen a la plaza de Colón de Madrid estos tres días, podrá además probar en entorno urbano toda clase de coches, cuadriciclos, motos, ciclomotores, bicicletas, patinetes y furgonetas eléctricas. Acabar con la aprensión de ponerse a los mandos de un vehículo eléctrico y comprobar lo cómoda y relajada que resulta su conducción es uno de los principales objetivos de la Feria VEM2025.

Así, más de 50 marcas del mundo de la movilidad eléctrica, entre fabricantes de vehículos e infraestructuras de recarga, comercializadoras eléctricas y otros servicios de movilidad, se reunirán en la Plaza de Colón en VEM2024, junto con los servicios de movilidad eléctrica compartida, operadores de recarga y servicios asociados.

El VEM es la feria urbana que organiza desde 2015, en la Plaza de Colón de Madrid, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, AEDIVE, junto con el Ayuntamiento de Madrid y con la colaboración del Gobierno regional, y tiene como objetivo que los ciudadanos puedan probar toda clase de vehículos eléctricos de dos y cuatro ruedas que se pueden adquirir hoy en día en el mercado y conocer las infraestructuras de recarga y los servicios de valor añadido en la movilidad eléctrica.

Con el paso de los últimos años y por su completa oferta, VEM se ha convertido en la feria de referencia de la movilidad urbana en España, que ha venido registrando en las últimas convocatorias una asistencia superior a los 30.000 visitantes

La inauguración oficial se celebrará el viernes 19 de septiembre a las 12:00 horas, con la asistencia de representantes del Gobierno de España, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, lo que subraya la dimensión institucional del encuentro.

Una feria con paquete de incentivos a la compra de vehículos eléctricos

Esta edición llega además en un momento clave para el sector, con la reactivación del Plan MOVES III, dotado con 400 millones de euros, la deducción fiscal del 15 % para la compra de vehículos eléctricos y un crecimiento del 92 % en las matriculaciones en los ocho primeros meses de 2025.

Con la participación de más de 60 marcas expositoras y la puesta a disposición del público de coches, motos y soluciones de recarga en test drive urbano, VEM2025 reafirma su papel como punto de encuentro entre ciudadanía, empresas e instituciones para impulsar la transición hacia una movilidad libre de emisiones.