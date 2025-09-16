La Asamblea de Madrid tomará en consideración las 72.000 firmas por la climatización y adecuación de los centros educativos públicos

El próximo jueves, 18 de septiembre, el Pleno de la Asamblea de Madrid aprobará la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la climatización y adecuación de los centros educativos públicos en la Comunidad de Madrid.

Con este paso, se dará inicio al trámite parlamentario de enmiendas del texto, respaldado de forma masiva por la ciudadanía madrileña, que logró reunir más de 72.000 firmas, superando con holgura el mínimo legal de 50.000. Se espera, por tanto, un escenario de amplio consenso en el Pleno que permita que la ILP continúe su recorrido legislativo.

Aunque cada grupo parlamentario mantiene su propia posición respecto al contenido, tanto el Partido Popular —que sustenta el Gobierno regional— como los grupos de la oposición, Más Madrid y PSOE, han mantenido en los últimos meses reuniones con las organizaciones promotoras de la iniciativa, siempre desde una actitud abierta y constructiva. Además, el grupo parlamentario popular trasladó su intención de remitir durante el mes de agosto un documento con propuestas de mejora al texto, el cual se espera recibir en los próximos días.

La Plataforma Autonómica por la Climatización y Adecuación de los Centros Educativos Públicos, integrada por CCOO y UGT Servicios Públicos de Madrid (sindicatos docentes), la FAPA Francisco Giner de los Ríos (federación de asociaciones de madres y padres del alumnado) y la FRAVM (federación regional de asociaciones vecinales), valora positivamente este avance.

Aunque su deseo era que la tramitación estuviera más adelantada, expresa su satisfacción por el progreso del proceso legislativo, convencida de que esta futura ley «ofrecerá soluciones concretas a un problema real, urgente y cada vez más grave con el paso de los cursos».