Más Madrid carga contra el Gobierno de Almeida por «abandonar por completo» a las familias afectadas por la explosión en Puente de Vallecas

El Grupo Municipal de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital ha cargado contra el Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida por «abandonar por completo» a las familias afectadas por la explosión de un local en Puente de Vallecas, que dejó dos fallecidos y numerosas personas sin poder acceder a sus domicilios.

Así lo ha indicado Olga Martínez, próxima concejala de Más Madrid en el distrito Puente de Vallecas que tomará posesión en el Pleno de Cibeles de este mes en sustitución del dimitido Félix López-Rey. Martínez se reunió ayer por la tarde con las familias afectadas por la explosión del edificio en Puente de Vallecas y que han sido realojadas en un hotel en Canillejas.

Desde Mas Madrid «denunciamos el silencio del Ayuntamiento de Almeida, que ha abandonado por completo a estas familias. Ni una llamada por parte del concejal del distrito, Ángel Niño, ni de nadie del Gobierno municipal. Ni un cómo estáis, qué necesitáis, en qué podemos ayudar«.

«Después de una ayuda de urgencia de apenas tres días, el Ayuntamiento intentó echar el pasado martes a las familias del hotel en el que Samur Social las había realojado. a cuentagotas. Solo las presiones y ruegos de los afectados han conseguido una prórroga hasta el próximo día 23. Después, nada, desamparo total y que se busquen la vida», ha criticado.

A día de hoy, subraya, «están con lo puesto, tal y como salieron tras la explosión, sin documentación, sin ropa y sin sus enseres. Tampoco están recibiendo información sobre el estado de sus viviendas, ni el Ayuntamiento les facilita transporte alguno (no tienen ni la documentación) para que puedan acercarse a los servicios sociales del distrito, ni para realizar otras gestiones que ahora mismo son necesarias».

«Estas familias vallecanas merecen algo más que la cuenta atrás hacia la calle mientras el alcalde mira hacia otro lado», ha concluido Olga Martínez.