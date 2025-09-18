Cultura y OcioMadrid ciudadNoticias

El Banco de España abre sus puertas a visitas comentadas gratuitas

Gacetín Madrid

El Banco de España pone en marcha el programa Puertas Abiertas, una amplia oferta de visitas comentadas gratuitas que arranca este próximo mes de octubre, con el objetivo de acercar a la ciudadanía el valioso patrimonio histórico-artístico que la institución ha acumulado a lo largo de sus más de dos siglos de vida.

Se ofrecen tres modalidades de visita:

  • Puertas abiertas en fin de semana. Viernes de 16 a 20 h y sábados y domingos de 10 a 14 h y de 16 a 20 h.
  • Visitas para grupos de centros educativos. Miércoles y jueves a las 16 h.  Destinadas a grupos de escolares de Educación Secundaria (3º y 4º de ESO), Bachillerato, Ciclos Formativos y Universidad.
  • Visitas de la mano del equipo de voluntariado del Banco. Lunes y martes a las 16 h

Más información: www.bde.es/puertas_abiertas

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

