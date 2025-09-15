Encuentran un segundo cadáver entre los restos de la explosión de Puente de Vallecas

Agentes de la Policía Nacional han localizado el cuerpo sin vida de un segundo hombre entre los restos del edificio que sufrió una fuerte explosión sobre las 3 de la tarde de este sábado, 13 de septiembre, en el distrito madrileño de Puente de Vallecas. Hasta 25 personas resultaron heridas, 3 de ellas graves.

Todo apunta a una explosión de gas en el bar ‘Mis Tesoros’ ubicado en el bajo del edificio de la calle Manuel Maroto, que ha afectado a las viviendas superiores. Al no localizarse a esta persona tras el suceso, por parte de la Comisaría de Puente de Vallecas se solicitó a la Comisaría General de Seguridad Ciudadana el desplazamiento de la Unidad especial de Guías Caninos al lugar.

Entonces se ha iniciado una operación con perros especializados en la búsqueda de restos humanos, que esta tarde de lunes, 15 de septiembre, han localizado el punto exacto donde se encontraba la persona desaparecida bajo los escombros. Finalmente los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han logrado liberar el cuerpo de la víctima, que ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense.

Se trata de la segunda víctima mortal tras encontrarse en la madrugada del domingo el cuerpo de un hombre de 52 años de edad y nacionalidad colombiana enterrado bajo un metro de escombros en el sótano, que al parecer residía en el local contiguo desde hacia 6 meses.

Explosión en un bar

Los hechos ocurrieron pasadas las 3 de la tarde de este sábado, 13 de septiembre, en el distrito madrileño de Puente de Vallecas. Por causas que aún se investigan, se produjo una deflagración en el bar ‘Mis Tesoros’, ubicado en la confluencia de la calle de Manuel Maroto con la calle de Palomeras.

Todo apunta a una explosión de gas, que ha afectado a las viviendas superiores. Hasta 18 dotaciones de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid acudieron a la zona, iniciando el desescombro a mano y rescatando a una de las víctimas, atrapada en el interior del edificio.

Como consecuencia de ello, han fallecido dos hombres y hasta 25 personas han sufrido heridas de diversa consideración, tres de ellos graves y dos potencialmente graves, atendidos por sanitarios del SAMUR-Protección Civil y del SUMMA 112: de los tres más graves, uno ha sido trasladado al Hospital Gregorio Marañón, otro ha sido intubado y trasladado al Hospital 12 de Octubre; y un tercero al Hospital de La Paz. Por su lado, Samur Social se ha hecho cargo de ofrecer alternativa habitacional a las familias afectadas.

La Sección de Apoyo Aéreo de la Policía Municipal de Madrid ha estado operando con drones para evaluar desde el aire los posibles daños estructurales para descartar el riesgo de derrumbe. Agentes de la Policía Nacional desplazados al lugar del suceso han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de este grave siniestro.