Madrid acogerá los Premios Europeos de Servicios Sociales 2025

Madrid acogerá los próximos días 13 y 14 de noviembre los Premios Europeos de Servicios Sociales 2025 (European Social Servicies Awards, ESSA) que, en su séptima edición, convertirán a la capital española en el epicentro de la innovación social. La vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, ha explicado que la Junta de Gobierno ha sido informada hoy por el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, de los detalles de esta cita internacional que permitirá proyectar al mundo la pionera red municipal de servicios sociales.

Así, el Ayuntamiento de Madrid ejercerá como anfitrión en el evento ante los responsables de los 70 proyectos que concurren a los premios, promovidos por entidades y gobiernos nacionales de más de una veintena de países.

Esta cita es impulsada por la Red Social Europea (European Social Network, ESN), una organización sin ánimo de lucro apoyada por el Programa para el Empleo y la Innovación Social de la Unión Europea en la que están integradas 150 administraciones públicas y entidades de más de 35 países. La red funciona como una plataforma de aprendizaje e intercambio de prácticas innovadoras en el ámbito social.

El Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad ha firmado recientemente un convenio con la Red Europea de Servicios Sociales para la organización de esta cita, que incluye un programa de actividades de dos días en los que el Ayuntamiento de Madrid demostrará su compromiso con los servicios sociales, evidenciado en el incremento del gasto social per cápita, que se ha duplicado desde 2018 pasando de 146 a 283 euros por habitante.

Estos premios reconocen proyectos de excelencia en el área de los servicios sociales que ponen de relieve nuevos enfoques de éxito. En la edición de 2025, el eje central es ‘Servicios sociales: creando un cambio duradero’ y reconocerá iniciativas que brinden servicios sociales impactantes, programas que demuestren soluciones a largo plazo para mitigar situaciones de vulnerabilidad y que promuevan la autonomía de estas personas, objetivos que comparte el Consistorio.

El Ayuntamiento, finalista con un proyecto

El Ayuntamiento de Madrid forma parte del comité organizador y del comité de honor de los premios, junto a representantes de la Red Europea de Servicios Sociales, y presidirá el 13 de noviembre la gala de entrega de galardones, que tendrá lugar en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). Un acto al que el Consistorio también asiste en calidad de finalista, pues su proyecto de aplicación de la inteligencia artificial en la detección de soledad no deseada en personas mayores ‘Paloma’ opta al galardón en la categoría de ‘Transformación digital y tecnología en servicios sociales’.

Tanto el día 13 como el 14, el Ayuntamiento ofrecerá a las delegaciones asistentes visitas a recursos municipales de atención a personas sin hogar, a mujeres víctimas de violencia de género o a familias en situación de vulnerabilidad. También se celebrarán sesiones de networking y mesas redondas sobre innovación social.

El Consistorio madrileño es miembro de la Red Social Europea desde el 2019, aunque ha colaborado con la organización en conferencias y reuniones internacionales desde el año 2000. De hecho, representantes del Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad participan anualmente en grupos de trabajo, seminarios y en el Congreso Europeo de Servicios Sociales que organiza la ESN.

Estos premios garantizan la identificación y promoción de iniciativas vanguardistas, facilitando el intercambio de conocimiento y la creación de sinergias en temas transversales clave de inclusión social, asistencia social o atención comunitaria. El Ayuntamiento de Madrid obtuvo en 2020 el primer premio en la categoría ‘Prestación de servicios’ con un proyecto de alojamiento alternativo de emergencia para mayores solos frente al COVID-19 y ha sido finalista en la edición de 2022 con la Tarjeta Familias y en la de 2023 con el servicio de Teleasistencia Avanzada.